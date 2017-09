Au cœur des Rouges : le DFCO en mode fashion victim

Le Dijon Fashion Day avait lieu ce mercredi rue Mably à Dijon. l'occasion pour les commerçants du centre-ville d'organiser un défilé pour promouvoir leur propre collection de prêt-à-porter. Et comme c'est le cas depuis trois ans, sportives et sportifs dijonnais ont été mis à contribution.

Côté DFCO Féminin, Laura Bouillot et Adeline Rousseau se sont prêtées au jeu. Ambassadrices toutes trouvées du foot à Dijon, elles ont charmé jusqu'en Corse, où Alex demande dans un tweet s'il y a du boulot ici, parce qu'il est prêt à déménager désormais.

les gars ya du boulot sur dijon ? je suis chaud pour demenager du coup ! — touitteman (@alextouitte) September 27, 2017

Autre ambassadrice du foot à Dijon : la pelouse de Gaston-Gérard

Vous en rêviez, eh bien nous y voilà, on reparle du gazon dijonnais, à deux jours de la rencontre à domicile face à Strasbourg. Vous l'ignorez peut-être, mais en parallèle du championnat de Ligue 1, il existe un très sérieux championnat des pelouses : et à ce petit jeu on est meilleurs qu'avec un ballon, à en croire Stéphane Maitre le jardinier en chef du DFCO.

Le jardinier du DFCO Stéphane Maitre sur le championnat des pelouses Copier

Match amical

Ce sera la semaine prochaine, le vendredi 6 octobre pour être précis. Dijon affrontera le FC Sochaux Montbéliard à 19h. Rappelons que la Ligue 1 fera une trêve de deux semaines après ce weekend pour cause de matches internationaux.

Les U17 du DFCO portent l'Equipe de France

A ce propos il y avait un peu du DFCO dans la victoire de l'Equipe de France des moins de 17 ans ce mardi. Les petits bleus se sont imposés 2 à 0 en match amical face au Costa Rica, avec dans leurs rangs deux Dijonnais du centre de formation : le défenseur Théo Barbet et le gardien Levi Ntumba. Du coup message sur Twitter de Denis à l'intention du président Olivier Delcourt : "Possible de leur faire signer un contrat avant qu'ils nous filent entre les doigts ?" Pas de réponse pour le moment, mais on imagine que c'est dans les tuyaux.