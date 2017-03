Au cœur des Rouges : le DFCO a encore les cartes en main pour le maintien

Il reste huit matches. Huit finales pour remplir le contrat de cette saison 2016 / 2017 : assurer le maintien du club en Ligue 1.

© Getty

Le DFCO a les cartes en main... pour l'instant

Nos confrères de France 3 Bourgogne nous offrent un article assez clair sur la situation dans la course au maintien dans l'élite, en s'intéressant aux huit derniers matches de Dijon (17e), Nancy (18e), Bastia (19e) et Lorient (20e), les quatre équipes qui se disputeront sans doute la place de 17e jusqu'à la fin de la saison. Nos amis de la télé estiment qu'il faudra au moins quatre victoires d'ici la fin de la saison pour rester en Ligue 1, soit un match sur deux à gagner.

Et à ce petit jeu donc, le DFCO a toutes ses chances. D'ici le mois de mai, il recevront Bastia, Angers, Bordeaux et Nancy, et se déplaceront à Marseille, à Monaco, à Guingamp et à Toulouse. Mais le calendrier le plus compliqué sera sans doute pour Bastia, qui va affronter Lyon, Bordeaux, Rennes, le PSG et l'OM.

Les huit derniers matches pour le DFCO en Ligue 1 - Christophe Tarrisse - France 3 Bourgogne

La métaphore de la voiture de sport

Et pour motiver les troupes, le club organisait hier une visite chez un concessionnaire automobile. Photos à l'appui, nos Dijonnais ont pu s'installer à bord de petits bolides d'une célèbre marque allemande. On ne sait pas si le président Delcourt leur a promis une prime de maintien suffisante pour se les offrir mais ça pourrait entrer dans l'équation.

Petit sarcasme d'un fan dijonnais au passage sur Twitter. "regardez la photo de Dylan Bahamboula au volant d'une de ces voitures. c'est sa meilleure accélération de l'année."

@Adii21 @ThomasJobard checkez sur Insta le DFCO a posté une tof de Bahamboula qui teste une BMW c'est sa meilleure accélération de la saison — Eliseo (@EleKoptes) March 21, 2017

Dernier DFCO Tour de la saison

Les formateurs et les joueurs dijonnais vous le savez font régulièrement escale dans la région auprès des jeunes footballeurs. De grands moments en toute simplicité avec les pros, et donc ce mercredi, ils seront au stade Pierre Raoul de Langres, en Haute-Marne où 250 participants sont attendus. Aurélien Gaudriot, le monsieur communication du club est au micro de Thomas Nougaillon.

Au programme de ce DFCO Tour : des ateliers foot bien sûr, mais aussi un entraînement délocalisé du groupe pro et une séance de dédicaces.