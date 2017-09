Au cœur des Rouges : le DFCO enfin efficace fac à Lyon

C'était l'un des pêchés des joueurs du DFCO depuis le début de saison : le manque de réalisme devant le but adverse, des dizaines d'occasions non converties. Eh bien contre Lyon ce weekend c'est tout le contraire qui s'est passé.

Samedi soir, le DFCO a cadré six tirs sur onze, soit près de 55% de réussite. Et sur ces six tirs cadrés, il a marqué trois fois. Une efficacité qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui sera toujours là on l'espère face à Strasbourg à domicile ce weekend.

DFCO - Strasbourg : venez prendre vos places !

A ce propos sachez-le, il reste des places pour aller voir le match. Bizarrement, les Alsaciens attirent moins que les stars du PSG.

Les Rouges doivent enchaîner par un succès contre @RCSA ! Tous ensemble vers cet objectif ! Infos billetterie ➡️ https://t.co/SdijlsbmRzpic.twitter.com/ow71eNL507 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 25, 2017

De nouvelles lignes de cars pour accéder à Gaston-Gérard ?

Selon certains supporters il y a du boulot en la matière. Ils se plaignent notamment du manque de transports permettant l'accès au stade. Alors il y a le tram, c'est vrai, le bus, c'est vrai aussi, mais ça marche surtout si on habite à Dijon, ou si on y vient en train. Ce que cherche à développer le club en partenariat avec l'opérateur Keolis, ce sont de nouvelles lignes spéciales de cars, capables de desservir plusieurs villes de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un projet, et les supporters sont appelés à se prononcer directement sur internet.

Gaston-Gérard, le défi de la pelouse

Sans vouloir se faire mousser, on peut affirmer ici que nous avons à Dijon l'une des plus belles pelouses de France. Pour l'instant, vous allez nous dire, parce que les jours sont encore longs, le soleil encore chaud. D'ici quelques semaines, ce sera une autre mayonnaise évidemment. Et c'est là tout le défi pour Stéphane Maitre, le jardinier du DFCO : permettre au gazon de passer l'hiver dans trop se dégrader.

Stéphane Maitre veut garder sa pelouse praticable jusqu'au mois de mars Copier

La construction de la nouvelle tribune en timelapse

C'est un photographe qui a réalisé ce timelapse, ces vidéos réalisées sur plusieurs heures, ou même plusieurs mois et que l'on voit en accéléré. Ici, notre ami photographe à filmé toute la transformation de la tribune Caisse d'épargne. De la destruction de l'ancienne à l'édification de la nouvelle : le rendu est assez surprenant.