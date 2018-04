Soutien à Monsieur le Maire

Supporter du DFCO devant l'éternel, grand artisan du développement du club ces dernières années, le maire de Dijon souffre d'un cancer, tout le monde l'a appris mardi, y compris le staff du club, qui lui réserve ce petit message sympa sur Twitter : "comme vous l'êtes avec nous lors de chaque match, nous serons à vos côtés pour ce combat Monsieur le Maire !"

Comme vous l'êtes avec nous lors de chaque match, nous serons à vos côtés pour ce combat Monsieur le Maire ! @frebsamen#DFCO#Dijon — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 10, 2018

Cascade de blessures pour la fin de saison

A part ça, l'hécatombe se poursuit au sein de l'effectif du DFCO : c'est au tour de Wesley Lautoa de nous faire le coup de la panne. Le défenseur, très précieux dans le système mis en place par Olivier Dall'oglio, souffre d'un décollement de l'aponévrose. Dit comme cela, cela paraît très grave, mais en fait c'est plus embêtant qu'autre chose : cela va le tenir éloigné des terrains pendant quatre à cinq semaines. En gros, il rejouera peut-être pour le dernier match de la saison, et encore.

Décidément, c'est une saison bien difficile pour bon nombre de joueurs du @Dfco_officiel. Et une fin de championnat rendue délicate...DFCO : quatre à cinq semaines pour Wesley Lautoa https://t.co/425XKbAPb8 via @lebienpublic — François S. (@slufra) April 10, 2018

Saison qui restera un peu noire pour le joueur de 30 ans, arrivé de Lorient l'été dernier. On se souvient de cette jolie fracture du péroné, qui l'avait empêché de jouer du mois d'août jusqu'au mois de janvier.

Julio Tavares, l'attaquant moderne par excellence

Wesley Lautoa qui rejoint donc Julio Tavares à l'infirmerie du DFCO. L'attaquant ne reviendra pas non plus avant un mois, ce qui ne l'empêche pas d'être le meilleur buteur, et un élément fondamental sur le terrain pour Olivier Dall'Oglio. Un joueur pas forcément spectaculaire, pas forcément le plus technique, mais capable de faire mal à n'importe quel défenseur en Ligue 1. Bref, ça vaut bien un hommage de la part du coach.

DFCO - OL à guichets fermés

La rencontre face à l'Olympique Lyonnais va se jouer à guichets fermés, c'était le cas déjà face à l'autre Olympique, de Marseille, fin mars. Rebelote pour cette rencontre du 20 avril comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Le club annonce sur son site internet qu'il ne reste que 50 places en vente, places uniquement disponibles dans la boutique physique du DFCO, le DFCO store, au stade Gaston-Gérard.

Petit plaisir de supporter dijonnais

Et puis la vie des supporters dijonnais est parfois faite de petits plaisirs, tous petits même. A l'image de ce twittos mardi : apparemment il a aperçu Wesley Saïd, l'attaquant dijonnais, place Darcy à Dijon. Et cette rencontre a "refait sa journée, merci au DFCO d'avoir le meilleur attaquant français à Dijon". Comme quoi, parfois, il faut pas grand chose.