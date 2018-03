On a une pensée émue pour le Paris-Saint-Germain. Paris qui n'a rien pu faire mardi soir face au Real Madrid, Paris éliminé dès les 8e de finale de la ligue des Champions, et qui dit adieu à son rêve européen pour cette année.

Merci Dijon du soutiens très beau geste ! — Wolfies&Originals (@Anis_italia69) March 7, 2018

J'adore ce club ça joue bien et en plus ils sont sympa 👌👍 — amaury kundane (@kundaneOL4ever) March 7, 2018

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été encouragé par le DFCO. Pas rancunier, le club avait posté un message plein d'autodérision sur Twitter : "bonne chance Paris, après le 8-0 face à Dijon, vous n'êtes plus à un exploit près." Message salué par bon nombre de supporters parisiens, même si certains comme Monsieur X en ont profité pour nous chambrer : "A défaut d'être exceptionnels sur le terrain, vous l'êtes sur Twitter". Pour tout vous dire il y en a aussi qui se demandent franchement pourquoi le club dijonnais se fait des vannes à lui-même sur les réseaux sociaux.

Ce qui revient aussi pas mal, c'est la référence à la phrase du milieu de terrain parisien Adrien Rabiot. Souvenez-vous au match aller, il avait dit que c'était facile de mettre huit buts à Dijon, beaucoup moins à Madrid.

grosse performance du DFCO ce soir qui ne s'est pas pris de claque par M. Rabiot sans avoir rien demandé 😂😂 le DFCO homme du match clairement — Munch (@MnMunch) March 7, 2018

Bon, là, il s'est bien gardé de refaire le parallèle. En revanche, certains s'amusent beaucoup avec cette phrase. On en a un qui nous dit, le "Real, c'est pas Gijon", référence à la ville du nord de l'Espagne... et Christian de s'interroger : est- ce que Gijon c'est la capitale de la moutarde espagnole ?

Gijon , c'est la capitale de moutarde espagnole — Schmitt Christian (@SchmittChristi8) March 6, 2018

Bref, ça ne l'a pas fait pour Paris, mais ça le fera peut-être jeudi pour nos deux derniers représentants français en coupe d'Europe, la petite coupe d'Europe, la Ligue Europa.

Et là aussi le DFCO affiche la couleur sur Twitter, il sera derrière Marseille et Lyon. On est vraiment, très très fair-play à Dijon.

Amiens, le match du (presque) maintien ?

Bon en attendant le DFCO, lui, prépare son match face à Amiens ce samedi soir. Avec un seul objectif : la victoire, pour valider quasiment le maintien en Ligue 1, voire même se rapprocher des places qualificatives pour la coupe d'Europe ... et pourquoi pas avec la manière, les beaux gestes techniques qui vont avec ? Tiens, à ce propos le meneur de jeu Fred Sammaritano, quel geste technique aimerait-il maîtriser un peu mieux ? Attention, c'est surprenant.

Copier

Abeid out jusqu'à la fin de la saison

On était inquiets pour la fin de saison de Mehdi Abeid. Et on avait raison : le milieu de terrain algérien ne rejouera plus avant cet été, victime d'une disjonction acromio-claviculaire, il sera opéré vendredi et devra rester éloigné des terrains jusqu'à fin mai. Un gros coup dur pour Olivier Dall'Oglio qui en avait fait l'un de ses titulaires indiscutables.

Mehdi devrait subir une opération vendredi. Bon courage @reelM_abeid ! https://t.co/rnTNaBlt77 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 6, 2018

DFCO - OM, billetterie ouverte

Et puis ça y est, la billetterie va ouvrir pour le match de gala entre le DFCO et l'Olympique de Marseille. La rencontre est fixée au samedi 31 mars à 17h à Gaston-Gérard évidemment. Dès ce mercredi matin à 9h, les abonnés pourront récupérer leurs places. Pour les autres, il faudra attendre jeudi à la même heure. Attention, achat limité à trois billets par personne maximum.