Au cœur des Rouges : le DFCO fait son "black friday"

Dix euros, c'est tout ce qu'il vous faudra ce vendredi pour vous procurer une place pour la rencontre DFCO - Toulouse à Gaston-Gérard. C'est le "black friday" du club.

Vous avez déjà entendu parler du Black Friday Stéphane ? On vous explique : aux Etats-Unis, juste après les fêtes de Thanksgiving, s'ouvre traditionnellement la période des achats de Noël. Et ça démarre toujours par le Black Friday Weekend, en français ça veut dire le weekend du vendredi noir . En gros, trois journées où les soldes sont tellement imbattables que tout le monde se précipite dans les magasins. Tenez-vous bien, en 2014, sur ce fameux weekend et seulement sur ce fameux weekend, les Américains ont dépensé 51 milliards de dollars !

Alors pourquoi on vous dit tout ça ? Eh bien parce que le DFCO vous propose ce vendredi son black friday à la sauce côte-dorienne. C'est beaucoup moins impressionnant mais c'est quand même intéressant si vous aimez le foot : vous pourrez donc choper des places à tarif unique en tribune caisse d'Epargne. Des places à 10 euros, pour assister au match DFCO-Toulouse ce samedi soir à Gaston-Gérard.

Boutique en ligne ou physique

Pour profiter de ce black friday Vous avez les choix habituels, la boutique physique, DFCO Store, directement au stade, ou bien la boutique en ligne sur dfco.fr. La seule chose à avoir en tête, ce sont les horaires, entre 9h et 18h ce vendredi donc

Naïm Sliti : ce jour où il a manqué le rendez-vous avec le stade de France

En attendant, on continue notre feuilleton de la semaine sur les bons et mauvais souvenirs de nos petits Rouges. On a eu Valentin Rosier, qui s'est cassé le pied dans un accident de voiturette de golf. Et ce matin on a Naïm Sliti, le milieu de terrain tunisien, beaucoup plus centré sur son métier, sur ses déceptions de footballeur, et même de jeune footballeur. Il avait 19 ans lorsqu'il a loupé le stade de France.

Le pire souvenir de la carrière de Naïm Sliti Copier

Le programme du groupe avant Toulouse

Entraînement ce jeudi matin à 10h au stade des Poussots, juste après la conférence de presse du coach Olivier Dall'Oglio. Et puis dernière séance vendredi matin, avant cette rencontre face à Toulouse qui pourrait faire beaucoup, beaucoup de bien aux Dijonnais au classement.