A 3 jours du réveillon, on pense évidemment ce matin au marché de Noël, mais oubliez les chalets et les guirlandes. En football, le marché, c'est plutôt au niveau des joueurs. Le mercato avec son lot d'infos et d'intox.

Dijon, France

Les rumeurs du mercato

Selon L'Équipe du jour, le DFCO serait intéressé par :

- le milieu Nigérien Ali Mohamed qui est passé par la réserve de Bordeaux - ou encore par Mohamed Buya Turay, un attaquant Sierra-léonais, mais il serait trop cher. (1 million 400 000 euros) - Autre joueur cité : Ezekiel Henty, un attaquant Nigérian, qui évolue au Videoton C'est ce que tweet ce matin Livio... livio qui donne au niveau des départs, Bahamboula et Lang susceptibles d'être prêtés. Rüfli et Leroy qui peuvent aussi partir. Si c'est le cas pour ce dernier le club recrutera un nouveau second gardien.

#DFCO : Selon L'Équipe du jour, le DFCO est intéressé par :

- Ali Mohamed (milieu nigérien polyvalent "au profil similaire à Seri", du Maccabi Netanya)

- Mohamed Buya Turay (attaquant sierra-léonais, Eskiltuna, mais trop cher)

- Ezekiel Henty (attaquant nigérian, Videoton) pic.twitter.com/HTCwQJeZUT — Livio (@EleKoptes) December 22, 2017

Selon vous, qui a été le meilleur jeune de la phase aller ?

C'est France Football qui pose la question à ses lecteurs. Le journal propose son top 10 à lui dans lequel figure en première place Kilian Mbappé. Il faut dire qu'à 19 ans seulement, il compte déjà huit buts, et sept passes décisives, en 15 apparitions avec ses coéquipiers du PSG. L'age limite de ces jeunes joueurs pour lequel le journal appelle à voter, c'est 21 ans... et 21 ans, c'est justement l'age de Valentin Rosier, l'arrière droit du DFCO. Il ne fait pas partie du Top 10 mais il aurait pu être cité estiment nos confrères et on peut donc voter pour lui.

Valentin rosier (en rouge) © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Valentin Rosier qui a prolongé son bail jusqu'en 2022 avec le DFCO.

Le DFCO en ligue 1 la saison prochaine ?

GERARD DORLEAND suit le DFCO depuis fort longtemps. A 90 ans, on peut même dire que c'est "la mémoire du Club" dont il a été l'un des premiers dirigeants. C'était à l'époque du Cercle Sportif Laïque Dijonnais (qui est devenu DFCO il y a bientôt 20 ans). Et figurez vous qu'il est ASSEZ CONFIANT sur les chances du DFCO de rester en ligue 1 la saison prochaine. Voici son avis sur le Club, le staff, et la première moitié de saison au micro France bleu Bourgogne de Guillaume Pierre.