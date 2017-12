Au cœur des Rouges se met en mode féminin en ce mardi matin. C'est vrai; on le confesse, on a souvent les yeux rivés vers les performances du DFCO masculin dans l'élite du football français. A tort.

Parce que nos Dijonnaises, elles font pour l'instant une magnifique saison en Division 2 : elles sont actuellement premières au classement. Après 11 journées, elles comptent 28 points, neuf matches gagnés, pour un match nul et une seule petite défaite. Bref, tout est parfaitement engagé pour une montée dans l'élite à la fin de la saison.

Une saison encore longue... dans l'ombre du DFCO masculin

Pour autant on ne va pas crier victoire trop vite, parce que juste derrière il y a des équipes comme Nancy, Grenoble ou Saint-Etienne qui aimeraient elles aussi monter dans l'élite. Mais en attendant la prochaine journée de championnat, qui aura lieu le 13 janvier à Metz, eh bien on peut dire que le bilan est plus que positif pour ce DFCO féminin, plutôt habitué il faut le dire à vivre dans l'ombre des garçons. Ce qui leur vaut d'ailleurs de jouer, non pas au stade Gaston-Gérard, mais au camp d'entraînement du club, le stade des Poussots.

12. Le gros match DFCO F - Grenoble (1-0) avec la communion entre les joueuses et le public après la rencontre.

Bientôt au stade Gaston-Gérard ?

Tiens, et si ça changeait ça, en cas de montée en première division ? Alors je ne peux pas vous dire si c'est en discussion au sein du club, mais on peut au moins lancer le débat. Pourquoi les garçons y auraient droit, et pas les filles ? En tout cas il y en a une qui s'y verrait bien, c'est Manon Vif, 19 ans, milieu de terrain du DFCO féminin, qui poursuit en parallèle ses études à la fac de sport de Dijon.

Manon Vif, milieu de terrain du DFCO féminin Copier

Le DFCO sur la piste d'un arrière gauche ?

Une info qui nous vient du quotidien la Provence, qui révèle que plusieurs clubs de Ligue 1 dont le DFCO sont intéressés par un même défenseur latéral gauche. En l'occurrence Nicolas Gavory, 22 ans. Il porte aujourd'hui les couleurs de Clermont en Ligue 2, mais son avenir serait en Ligue 1. Formé à Auxerre, il a vu toutes les équipes de France chez les jeune, U16, U17, U19. Révélation de l'année à son poste selon le journal l'Equipe, son profil fait des envieux apparemment. Outre Dijon, Marseille, Saint-Etienne et Angers seraient en train de le courtiser de plus ou moins près.