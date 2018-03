La semaine démarre sous le soleil, et cette ambiance printanière, on la doit à nos filles du DFCO, faciles vainqueures d'Aurillac ce weekend, et plus que jamais en course vers une montée dans l'élite.

Elles sont désormais à cinq matches, cinq petits matches de l'exploit. Plus que jamais en tête de la Division 2 et en route vers la montée en Division 1, les filles du DFCO ont écrasé Aurillac ce weekend, cinq buts à un. Succès très tranquille, grâce notamment à trois passes décisives et un but signés Tatiana Solanet, auteure d'un match quasi-parfait, tout comme la numéro 10 Alexandra Atamaniuk, auteure du dernier but de son équipe. Elle est au micro de Thomas Nougaillon.

La montée en Division 1, ça se précise vraiment, puisque dans le même temps, le dauphin du DFCO féminin au classement, l'AS Saint-Etienne, a fait match nul un but partout sur la pelouse de Montauban. Les Dijonnaises possèdent donc désormais cinq points d'avance en haut du classement. Prochain match ce samedi face à Vendenheim. Comme ça samedi, on se fait un combo DFCO féminin - Vendenheim à 14h aux Poussots, et DFCO - Olympique de Marseille à 17h au stade Gaston-Gérard. Ne cherchez, pas on vient de vous prévoir tout votre samedi !

Avec 3 passes décisives & 1 but, la meneuse de jeu Tatiana Solanet a été le moteur de la victoire contre Aurillac. Elle est donc notre Joueuse du match ! pic.twitter.com/qw7ScDL2Y6 — Made in DFCO Féminin (@MadeinDFCOF) March 25, 2018

Le foot, côté face

Alors le foot, c'est bien quand ça se passe dans la bonne humeur. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Il y a un témoignage assez touchant qui a retenu notre attention ce lundi sur les réseaux sociaux ; témoignage d'une maman, visiblement très affectée par la mauvaise expérience vécue par sa fille.

Franchement ça me révolte vraiment... Je suis malade de la savoir si mal.... Purée vraiment.... Heureusement que c'est une battante et une passionné de foot et de @DFCO_Officiel et @Sammaritano02 — Lecuelle (@Lecuelle7) March 25, 2018

On n'a pas le contexte précis, mais apparemment la jeune femme est arbitre, et pendant son match ce weekend, elle a été insultée, prise à partie par les joueurs : résultat selon sa maman, la jeune femme a été escortée jusqu'au vestiaire par les gendarmes, avant de fondre en larmes. "je suis malade de la voir si mal, ça me révolte", commente la maman sur Twitter. Et elle a bien raison parce que ce genre de scène, malheureusement, on en voit trop souvent le weekend sur les pelouses amateures, et que ce sont bien souvent les mêmes cons qui gâchent la fête.

Heureusement qu'il y a encore de vraies valeurs avec le @DFCO_Officiel. C'est tellement important pour elle qui n'a qu'un but un jour faire l'ouverture d'un match et elle vise carrément dans quelques années arbitrer en ligue.... On la soutiendra toujours ❤️❤️❤️ — Lecuelle (@Lecuelle7) March 25, 2018

Match de gala au profit des enfants malades

Il y a la face sombre du foot, dont il faut parler, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se fait de bien. Comme ce match de gala, match caritatif organisé au profit de l'association Coup d'Pouce samedi à Daix au nord de Dijon. D'anciens joueurs et des artistes se sont affrontés dans la bonne humeur pour récolter des fonds en faveur des enfants malades du cancer. Et franchement, s'il y a une image à retenir ce matin, c'est bien celle-là.