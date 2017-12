Dans une première mi-temps plutôt maîtrisée mercredi soir, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ouvrent logiquement le score par Naïm Sliti. Mais comme souvent, après une excellente première demi-heure de jeu, la défense craque une première fois. Puis une seconde fois, dans une deuxième mi-temps complètement ratée, avec au bout la défaite, évidemment.

Remise en question sur les matches à l'extérieur !

Les choix du coach ? Lang complètement à court de Forme !

Et le nombre de blessés !!! ?? 1/3 de l'équipe !! — Lionel (@lionel_turbo) December 20, 2017

A l'extérieur, trop d'erreurs

"On est maudits à Angers, on est maudits", commentaire sur Twitter signé Aurel pendant la rencontre. Peut-être, même si côté joueurs, on ne parle pas de coup du sort, on dit simplement que l'équipe ne méritait pas mieux, à l'image de Baptiste Reynet, qui le confesse, "on n’est pas forcément à l’aise à l’extérieur. Si on avait la recette miracle pour gagner à l’extérieur, on l’aurait appliquée. On essaie de déployer notre jeu. Ce soir cela n’a pas fonctionné et c’est le meilleur qui a gagné."

On est maudit à Angers. Maudit. #SCODFCO — Aurel 🇨🇻 (@A_Buisson1) December 20, 2017

On est partis en vacances un peu plus tôt que les autres

Le coach Olivier Dall'Oglio se montre lui aussi assez sévère avec ses joueurs, incapables de faire deux mi-temps au même niveau. Il aurait aimé beaucoup mieux comme cadeau de Noël.

Olivier Dall'Oglio va devoir trouver la recette à l'extérieur en 2018 Copier

Bilan positif malgré tout

Malgré cette ultime défaite en 2017, les choses sont plutôt positives pour Dijon, on ne va pas faire la fine bouche. Le DFCO termine la première partie de saison à la 10e place de la Ligue 1, avec 24 points au compteur et toujours à trois points de la 7e place.

Malgré la défaite, merci @DFCO_Officiel pour cette super 1ere partie de saison 🔴⚫ Ensemble allons chercher le maintien et.. plus si affinités 😉 Bonne fêtes à tous, rdv en 2018 pic.twitter.com/kqchNeACJL — Coco (@CorentinCochet) December 20, 2017

Cela reste son meilleur total à ce stade de la saison dans l'élite, et surtout cela nous laisse optimistes quant à la capacité des Dijonnais à se maintenir, c'est l'objectif principal du club rappelons-le. Il lui faut encore une quinzaine de points pour y arriver, alors le mieux c'est de passer de bonnes fêtes pendant la trêve, et d'attaquer 2018 avec une victoire, ce sera dès le 13 janvier prochain, à domicile face à Metz, le dernier du classement.