C'est un chiffre tout ce qu'il y a de plus officiel relayé Ligue 1 Conforama, puisque c'est comme ça qu'on est censés l'appeler : depuis sa défaite (2-1) face au Paris-Saint-Germain en octobre, le DFCO prend en moyenne 2,8 points par match à domicile. Une autre manière de dire qu'on n'a plus perdu à domicile depuis neuf matches.

Quelle stat magnifique quand même !!! 🙌🙌💪💪 https://t.co/m3OK0pdKB1 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 27, 2018

C'était le cas encore samedi dernier face à Caen, et ce joli succès deux à zéro. Avec un but de qui ? Eh bien de Julio Tavares, le Cap-Verdien, incontournable en attaque cette année. Il a planté un quart des buts dijonnais (10), battu son record de buts de 2017, bref, il méritait bien l'ovation que lui a réservé le stade Gaston-Gérard à sa sortie samedi.

Sinon on a une autre statistique : selon le compte Twitter DFCO fan Page, le DFCO serait la 24e équipe européenne la plus en forme du moment, avec dix points pris sur les quinze derniers possibles. Le DFCO, en mode Ligue des Champions !

nouveau states énorme de la part de @DFCO_Officiel encore une fois regarder Dijon se place a la 24 ème place des équipes les plus en forme en Europe énorme non?#football#Ligue1Conforama#Europepic.twitter.com/v4AjR54639 — DFCO FAN PAGE (@nazim218) February 27, 2018

FIFA 18 oublie les petits clubs

Tout cela n'empêche pas les petits clubs de vivre le plus souvent dans l'ombre des plus riches. Nouvelle illustration avec le jeu vidéo ultra-célèbre Fifa 2018. Vous le savez peut-être, tous les vrais joueurs sont désormais incarnés par un avatar dans le jeu. Des avatars qui ont chacun une note, qui détermine leur efficacité, leur rapidité, leur précision dans le jeu.

Des joueurs comme Tavares, Rosier, Kwon, Sliti, Saïd, passe la trappe et des joueurs remplaçant de L'OM prennent des +2...

On ce fait pisser dessus par @EA_FIFA_France ...@DFCO_Officiel faut faire quelque chose la ...#TeamDFCOhttps://t.co/iM3xifcDyf — Spido (@Spido39) February 27, 2018

Or justement ces notes elles viennent d'être mises à jour pour les joueurs de la Ligue 1. Et on vous le donne en mille : aucun joueur du DFCO concerné, pas de Kwon, pas de Tavares, seulement des joueurs du PSG, de Marseille, de Monaco et de Lyon, soit les quatre premiers de notre championnat. Ce qui agace certains supporters dijonnais.

@MadeinDFCO Vous voyez Tavares, Amalfitano ou Rosier vous ? 🤔 — Lucas Denis (@dns_lucas) February 27, 2018

Le froid s'invite aussi dans les conversations sur les réseaux sociaux

Avec un échange assez glacial entre Laurine, supportrice du DFCO : "petite pensée" dit-elle "pour nos joueurs qui s'entraînent dans le froid ce matin", et Paul, manifestement beaucoup moins concerné par le foot : "petite pensée aux ouvriers du BTP qui travaillent dans le froid pendant 8 et qui touchent 68 fois moins que les joueurs de Dijon". C'est facile, mais c'est pas faux.