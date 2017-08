Au cœur des Rouges : le DFCO lance enfin sa saison

On a un peu attendu avant de lancer la 2e saison d'Au coeur des Rouges, et on a bien fait : c'est le moment choisi par le DFCO pour lancer véritablement sa propre saison en Ligue 1, avec une victoire au courage samedi face à Montpellier.

Après deux lourdes défaites et un match nul, ça y est, Dijon tient sa première victoire de l'exercice 2017/2018. Succès obtenu samedi soir à Gaston Gérard, deux buts à un face à Montpellier avec un doublé de sa jeune recrue, l'ancien lorientais Benjamin Jeannot. Le DFCO est 16e après quatre journées de championnat en Ligue 1.

Pas d'inquiétude chez les supporters

Côté fans du DFCO, quoi qu'il en soit, on n'était pas forcément inquiets. L'équipe monte en puissance, ils l'ont bien constaté au fil des matches, et cette première victoire est tout à fait logique. Jacky Page leur a tendu le micro juste après le match samedi.

les supporters dijonnais ravis de la première victoire du DFCO en 2017/2018 Copier

François Rebsamen, premier supporter

Le maire socialiste de Dijon François Rebsamen dont on a pu apprécier la ferveur ce dimanche dans un reportage de nos confrères de J Plus Un sur Canal Plus. On y voit Monsieur le maire à fond derrière son équipe, ce qui a au moins le mérite de faire un peu oublier la politique. Sur Twitter, il récolte plutôt des commentaires sympas. On a Spidow qui nous dit "Rho je kiffe Resbamen il est à fond dans le club" , ou encore Grosdocks qui réagit également : "M'sieur le maire est tellement derrière le club .. c'est beau" . Bref, plutôt un bon coup de com' auprès des fans du DFCO.

Roh je le kiff Rebsamen il est a fond dans le club c'est kiffant 😍😍 #DFCO — Spidow🔥 (@Spido39) August 27, 2017

M'sieur l'maire était tellement derrière le club c'était beau. — Mais oui c'est clair (@grosdocks) August 27, 2017

Adam Lang sur le départ

le défenseur hongrois ne fait clairement plus partie des plans d'Olivier Dall'Oglio pour cette saison, et il va d'ailleurs quitter Dijon très rapidement puisqu'un un accord de principe a été trouvé avec un club israélien, le Beitar Jérusalem pour un prêt avec option d'achat. Le DFCO précise qu'il doit encore passer sa visite médicale pour pouvoir officialiser ce départ.

Renforcer la défense, la priorité

Un vrai "patron", comme dit Olivier Dall'Oglio, voilà ce que recherche activement le DFCO pour pallier la blessure de Wesley Lautoa. Pour l'instant, pas de nom en vue. Et le temps presse : le mercato d'été se termine le 31 août à minuit.