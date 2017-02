Au cœur des Rouges : le DFCO meilleur que le Barça ?

Le DFCO a-t-il fait mieux que le FC Barcelone au parc des Princes ? La question agite les réseaux sociaux depuis l'humiliation des Catalans face au PSG (4-0). Et les supporters dijonnais rivalisent de mauvaise foi.

DFCO > FC Barcelone ?

Comparaison n'est pas raison c'est vrai, mais mardi soir en regardant l'humiliation du grand FC Barcelone sur la pelouse du parc des Princes en 8e de finale aller de la ligue des Champions (victoire 4 à 0 du PSG), eh bien de nombreux supporters dijonnais se sont mis à faire des parallèles un peu scabreux entre Barça et DFCO.

Ohhhhhh my godnesssssss 😱😱😱 Meunier / Cavani #PSGFCB — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) February 14, 2017

Ça commence par Jean-Pierre sur Twitter, Jean-Pierre qui fait valoir que Dijon a pris moins de buts à Paris que les coéquipiers de Lionel Messi (3). Jusque là, information tout-à-fait valable et vérifiée.

Le DFCO a pris moins de but au Parc des Princes que le Barça !!! https://t.co/tJ7Xv0czrC — BARTOLL JEAN-PIERRE (@jpbartoll) February 14, 2017

Ça se poursuit avec Mathieu. Pour lui, le Barça devrait "prendre sa retraite, et le DFCO c'est le futur". Bon, à la limite, pourquoi pas, c'est tout ce qu'on souhaite !

Barça a la retraite, DFCO le futur 🔥🔥 — LA MasSE (@mathieu21490) February 14, 2017

Et puis un cran de provoc au-dessus, On a Antoine ou encore Arthur, qui font cette équation un peu douteuse : PSG - DFCO : 3 buts à 1 ; PSG Barça 4 buts à 0. Conséquence mathématique : le DFCO est plus fort que le Barça.

DFCO 1 - 3 PSG

BARÇA 0 - 4 PSG

Dijon > Barcelona — arthur (@Arthur_Hbr) February 14, 2017

Là on est vraiment sorti de la réalité mais bon comme on dit, il faut toujours rêver plus grand. Et encore que, rêver plus grand, c'est le slogan d'un certain PSG...

Match ouvert pour le DFCO face à Lyon

Ce sera dimanche à 17 h au parc OL pour le compte de la 26e journée de la ligue 1 de foot. Il va falloir jouer à fond, fait valoir le capitaine Cédric Varrault dans un entretien au site officiel du DFCO. "On ne lutte pas dans la même catégorie mais on va jouer notre carte à fond", dit-il.

Lyon où évolue vous le savez peut-être le petit Mathieu Valbuena qui a été on s'en souvient au cœur de la fameuse affaire de la sextape. Affaire qui a poussé certains dirigeants de clubs à sensibiliser leurs joueurs. C'est le cas d'Olivier Delcourt.

Les U16 de l'Equipe de France s'imposent au Portugal

A part ça on a des nouvelles de l'équipe de France des moins de 16 ans. De bonnes nouvelles puisque les coéquipiers de Théo Barbet, issu du centre de formation du DFCO, ont remporté le tournoi UEFA organisé au Portugal grâce à une victoire et deux matchs nuls.