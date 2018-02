La forteresse Gaston-Gérard

Un succès sans trembler, le dixième de la saison, le neuvième à domicile, avec au passage un dixième but signé Julio Tavares : on ne pouvait pas mieux faire comme cocktail. Si ça continue, le stade Gaston-Gérard sera rebaptisé Forteresse Gaston-Gérard.

Ce lundi matin, Dijon est donc onzième de la Ligue 1 avec 35 points, et un joli matelas de sept points d'avance sur la zone de relégation. En d'autres termes, à onze journées de la fin du championnat, il ne manque plus que sept ou huit point aux Rouges pour assurer définitivement leur maintien.

On peut se le dire entre nous, sans leur porter la poisse, mais il faudrait vraiment un cataclysme pour que le DFCO ne soit pas dans l'élite l'année prochaine.

Sliti en redemande

Et comme tout sourit ou presque à Dijon, on a appris une autre bonne nouvelle ce weekend. Dans un entretien accordé à la presse, le meneur de jeu Naïm Sliti évoque son avenir. Prêté par son club de Lille, il n'a pas du tout envie de retourner dans le nord. "J’aime beaucoup notre jeu au DFCO" dit-il, "on est portés vers l’avant, on pratique un beau football. J’aimerais rester ici la saison prochaine". Voilà des déclarations qui font plaisir : le DFCO n'est plus seulement un club où l'on vient se relancer, désormais on veut aussi y rester pour l'aider à progresser dans l'élite.

Quatre points sur douze, contrat rempli

En tout cas on peut dire que c'était une semaine bien remplie pour le DFCO. Trois matches à négocier en huit jours, un calendrier de club de ligue des Champions pour les Bourguignons, qui s'en sortent plutôt pas mal : à part la lourde défaite 4 à 0 à Monaco, il y a eu ce nul encourageant à l'extérieur face à Troyes (0-0), et ce succès très important sur Caen. Quatre points sur douze possibles, c'était l'objectif, le coach Dall'Oglio est donc satisfait.

Qu'est-ce qui est vert et qui attend les Rouges ?

Bon, mais dès le weekend prochain il va falloir s'y remettre. C'est Saint-Etienne et son chaudron qui attendent le DFCO. On aura tout le temps d'en parler dans les prochains jours, mais les Verts viennent de changer d'entraîneur, et sont en train de remonter la pente. Ils sont d'ailleurs allés faire match nul (1-1) ce dimanche chez leur ennemi de toujours, l'Olympique Lyonnais. Et ils sont juste derrière nous au classement.