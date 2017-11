Au Cœur des Rouges : le DFCO peut compter sur sa "pépite" Chang-Hoon Kwon

Pour Beingsports qui lui consacre ce soir un documentaire, la recrue coréenne du DFCO est la "pépite" du club dijonnais! Des dijonnais qui s’apprêtent à recevoir Toulouse, ce samedi 25 novembre pour la 14 e journée de Ligue 1. On vous emmène aussi dans les coulisses de leur photo officielle.

Les joueurs du DFCO portent aussi bien le short que le costume ! C'est ce qu'on découvre avec les photos et les coulisses de cette séance d'habillage chez Berthier l'habilleur officiel du club, un partenaire local. Sur twitter on découvre la célèbre photo des joueurs et du staff, type photo de classe mais en version tenue de ville. Costumes bleu sombre sur chemises blanches, les joueurs dijonnais sont impeccables pour la réception de Toulouse !

Un documentaire télé sur la "pépite" du DFCO

Et cette pépite c'est Kwon Chang Hoon, la recrue sud coréenne du club est à l'honneur ce matin sur les réseaux sociaux avec la chaine Beingsports qui lui consacre un documentaire à 19 heures dans le Ligue 1 show. Un joueur déjà très apprécié des supporters , "c'est le messi dijonnais " dit un twittos en toute simplicité !

"Un joueur au sourire contagieux qui brille au DFCO" dit le tweet de Beingsports, où l'on découvre le sourire radieux, de Kwon Chang Hoon en balade en forêt et sur la pelouse de Gaston Gérard ...

Une pelouse au cordeau

Et on va enfin connaitre le secret de l'une des plus belles pelouses de France , grâce au jardinier du stade Gaston Gérard, Stéphane Maitre, qui fait les fameux carrés que l'on voit sur la pelouse. Il a confié son secret à Arnaud Racapé.

Stéphane Maitre le jardinier de Gaston Gérard Copier

Une pelouse tondue au cordeau et qui attend les crampons dijonnais et toulousains dès demain soir pour la 14è journée de ligue 1 et le deuxième match de suite à domicile pour le DFCO.

Un tirage clément pour les filles du DFCO

Les filles du DFCO bénéficient d’un tirage clément pour le premier tour fédéral de La Coupe de France. Avec comme adversaire le 10 décembre prochain la modeste formation du FC Nivolet, le club est dernier de son championnat en Régionale 1. Un match qui sera disputé en Savoie à proximité de Chambéry.