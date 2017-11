Au cœur des Rouges : le DFCO piégé par les fatals Picards

Le DFCO revient bredouille de la Picardie, puni par une belle équipe d'Amiens qui elle poursuit sa série d'invincibilité et qui nous laisse un peu à l'arrêt ce matin au classement.

Les DIjonnais ont mal entamé les deux mi-temps, en encaissant à chaque fois un but. Ils ont su revenir une première fois grâce à l'inévitable Kwon Chang-Hoon, auteur d'un but splendide collectivement, mais cela n'a pas suffi, en deuxième période rien à faire, ils ont buté sur une grosse défense et un excellent gardien. C'est frustrant, parce que le match a été maîtrisé par les Rouges. Mais comme on dit, dominer n'est pas gagner.

Le #DFCO s'est cassé les dents sur la défense amiénoise et chute au stade de la Licorne (2-1)...



Le résumé du match #ASCDFCO à lire ici ➡️ https://t.co/2TJ1it8ZvUpic.twitter.com/8B4BJNCkhL — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 28, 2017

Buuuut pour le DFCO marqué par le numéro 22 !! CHANG HOON ?! KWON !! CHANG HOON ?!! KWON !!! Pardon je m'enflamme 😂😂 https://t.co/fIL7JfLaOI — Coco (@CorentinCochet) November 28, 2017

Le bât blesse toujours en défense

Le diagnostic du coach Olivier Dall'Oglio, c'est quoi ? C'est le manque de rigueur défensive.. le souci principal du DFCO, l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1. L'équipe dit-il doit se montrer beaucoup plus hermétique que cela. Il va falloir corriger ces errements très vite.

Olivier Dall'Oglio frustré par la défaite face à Amiens Copier

Les supporters se quittent bons amis... ou presque

Non c'est vrai sur Twitter ils sont quelques supporters amiénois à louer la qualité de notre jeu. Casper par exemple nous livre ce message fort sympathique : "Bravo a vous tout de même, j'ai aimé votre jeu et votre combativité proche de celle de nos guerriers amiénois. Bonne chance pour la suite de la saison". Merci bien, Casper, merci aussi à Pêcheur d'eau douce, c'est son pseudo, qui a trouvé vraiment "impressionnant" notre Chang Hoon Kwon, tout comme FamousDI10, "Les mecs, ce joueur est vraiment incroyable sans déconner, il est vraiment très bon,très rapide, technique, adroit devant le but".

Bravo a vs tt de même, j'ai aimer votre jeu et votre combativité proche de celle de nos guerriers. Bonne chance pr la suite de la saison 👍⬜⬛ — Casper👻AMIENS SC⬜⬛ (@CasperLepetit) November 28, 2017

Les mecs ce joueur est vraiment incroyable sans deconné, il est vraiment très bon,très rapide, technique,adroit devant le but — FamousDi10 (@FamousDi10) November 28, 2017

Honnêtement, vous êtes la meilleure équipe d’adverse que j’ai cette saison à la Licorne! 👏 — Chkael (@chkael80) November 28, 2017

Baptiste Reynet : le doigt d'honneur ?

Le seul hic de la soirée, c'est un prétendu doigt d'honneur de notre gardien Baptiste Reynet à la tribune des supporters picards. Baptiste Reynet copieusement sifflé hier soir, on ne sait pas vraiment pourquoi, même si ça n'excuse rien.

@DFCO_Officiel vous savez ce qui est honteux ce n’est pas le match que vous avez donné qui était exemplaire mais c’est que votre gardien nous a fait un doigt d’honneur à la fin du match et ça c’est très honteux 😡 N’est-il pas censé faire passer les critiques au-dessus de sa tête — ⚜️Jonathan⚜️ (@IvanyiJonathaan) November 28, 2017

Benjamin Jeannot, le retour

Sinon ce mercredi matin on est heureux de vous faire écouter l'un des revenants du groupe dijonnais, Benjamin Jeannot. L'attaquant n'a pas beaucoup joué, un petit quart d'heure seulement. Mais c'est un début pour lui qui a été blessé plusieurs semaines. Il y a quelque temps on lui a demandé quels étaient ses meilleurs et pires souvenirs à Benjamin, voici sa réponse.

Le pire et le meilleur souvenir de Benjamin Jeannot Copier

Bon il va vite falloir se remettre dans le bain quand même. Le planning du DFCO c'est entraînement ce mercredi après-midi et ce jeudi après-midi. Eh oui parce qu'on reçoit Bordeaux dès vendredi soir 20h45 pour la 16e journée de Ligue 1 à Gaston-Gérard. Les Girondins qui ont enfoncé Saint-Etienne ce mardi soirr en l'emportant trois à zéro.