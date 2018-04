Dijon, France

L'actualité de ce week-end pour le DFCO va se teinter de rose, rose comme la ville de Toulouse. C'est donc un déplacement qui s'annonce "capitole" pour nos rouges car c'est peut être, à l'occasion de cette 32e journée de ligue 1, la possibilité pour les footballeurs dijonnais d'assurer une bonne fois pour toute leur maintien dans l'élite la saison prochaine.

Pour Toulouse, tout comme pour Dijon, c'est tout l'enjeu de cette rencontre et sans doute encore plus pour le TFC qui pointe actuellement à la 16e place du championnat alors que le DFCO est 11e.

Le stadium municipal de Toulouse © Maxppp - GUILLAUME HORCAJUELO

Avantage du terrain pour Toulouse

Toulouse aura en plus l'avantage de jouer sur son terrain. Et on sait malheureusement que les dijonnais pêchent toujours à l'extérieur. Leur dernière victoire, et c'est d'ailleurs la seule de la saison, c'était en octobre dernier à Metz. Mais Dijon a tout de même l'avantage d'avoir gagné 3 buts à 1 le match aller contre Toulouse, le 25 novembre 2017 à Gaston Gérard.

Mais le stadium de Toulouse reste aussi un très bon souvenir pour le DFCO et pour le gardien dijonnais, Baptiste Reynet

Le gardien Dijonnais, Baptiste Reynet © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Pour Olivier Dall'Oglio, "tout va se jouer dans les détails" ce samedi à Toulouse. Il s'en explique sur le site du club. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h, et le dernier entrainement se déroule ce vendredi matin à 10H ce matin à huis clos.

En tout cas, certains verraient d'un très bon œil le maintien du DFCO en ligue 1, c'est le cas de "Tacle Glacé" sur twitter .

Entre le geste de Rudi Garcia auprès de Balmont et les applaudissements du public dijonnais ça aussi c’est le foot qu’on aime. Merci :-) et Dijon pour longtemps en L1 ! — Tacle Glacé ⚽️⚪️Ⓜ️ (@Ludo_Vic83) April 5, 2018

Petit changement de programme en ligue 1

On se projette cette fois jusqu'à la 34e journée de ligue 1, le vendredi 20 avril. Le DFCO recevra l'Olympique Lyonnais à Gaston Gérard. L'affiche ne change pas, en revanche, ce qui change, c'est l'heure de cette rencontre. Elle se jouera finalement à 21h au lieu de 20H45. C'est une décision de la Ligue de Football Professionnel. La raison nous vient de l'Ouest de la France. Le FC Nantes, qui fête ses 75 ans ce week-end là, avait demandé à jouer le samedi à 20h00. La préfecture de la Loire s'y est opposée, tout comme elle s'oppose à une programmation le dimanche. Du coup, il faut revoir les planning pour les retransmissions télé. Le match entre Dijon et Lyon sera diffusé sur canal + sport. Et Nantes recevra le FC Rennes à 19H30.