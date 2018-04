Finir en se disant qu'on a fait le maximum

Le capitaine courage dijonnais Cédric Varrault accorde un entretien à nos amis du site dfco.fr. Excellent la semaine dernière face à Toulouse, il évoque le prochain match à Nantes, et la possibilité pourquoi pas de nous rapprocher des places européennes. Il dit s'attendre à un match "compliqué", face à une formation "très solide".

Rencontre qui va permettre au DFCO de s'étalonner un peu face à ces équipes de haut de classement. Comment le souligne Cédric Varrault, Dijon va aussi jouer Lyon, Bordeaux, et Guingamp d'ici la fin de saison. L'occasion de prouver qu'on peut "rivaliser avec tout le monde". Quant à l'état d'esprit du groupe à un mois de la clôture du championnat, il estime qu'il reste le même : à savoir aborder "les choses en compétiteurs, et finir en se disant qu'on a fait le maximum."

Luc Sonor aime Olivier Dall'Oglio

Des propos qui feront plaisir à son coach Olivier Dall'Oglio, lui-même largement encensé pour la qualité du jeu développé depuis le début de saison par Dijon, à l'image de l'ancien de l'équipe de France Luc Sonor.

La planète foot en ébullition

Énormément de commentaires sur les réseaux sociaux pendant le match entre le Real Madrid et la Juventus de Turin, prestigieux quart de finale de la Ligue des champions. On rappelle le contexte : victoire 3-0 pour Madrid à Turin au match aller, on pensait que c'était plié. Eh bien pas du tout, la Juve menait elle aussi 3-0 ce mercredi soir à la 94e minute, quand l'arbitre a sifflé un penalty, qui fait débat.

Sammaritano l'Italien

Le milieu de terrain du DFCO Fred Sammaritano était devant sa télé pour regarder le match. Devant sa télé, et en même temps sur Twitter. "Écœuré" dit-il, par ce "penalty litigieux qui tue le grand match de la Juve". Réponse d'un supporter de Dijon et plutôt du Real Madrid : "il y avait 10 fois plus penalty ce soir que sur toi contre Marseille ... je supporte le DFCO mais je ne peux pas laisser dire des choses comme ça." Conclusion sarcastique de monsieur Sammaritano : "J'attendais ton avis avec impatience".

Il y avait 10 fois plus penalty ce soir que toi contre Marseille limite ... je supporte le DFCO mais je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. — Al-Sah-Tan (@GaryMeilliere) April 11, 2018

Et moi j'attends toujours que tu frappes au lieu de plonger ... Vive la mentalité et la maturité d'un des joueurs les plus expérimentés. Tu répondras la même chose à Papin, Dessaily ou Sony Anderson alors. — Al-Sah-Tan (@GaryMeilliere) April 12, 2018

Ouaish !

Bref, ce jeudi matin il n'y en a que pour ce match, d'ailleurs cette semaine il n'y en a que pour le foot, et c'est TROP au goût de certains, et de certaines. Difficile de résister à l'envie de vous faire partager ce tweet envoyé par une jeune habitante de Massy en région parisienne : "Ouaish, vous en avez pas marre du foot ? vous soûlez, bande de fanatiques !"

OUAISH VOUS EN AVEZ PAS MARRE DU FOOT ??????????? — ✨ (@sweetnd_) April 11, 2018

Le RB25 à Dijon

Allez on en termine avec une petite visite : celle des jeunes du Racing Besançon ce mercredi au stade Gaston-Gérard, accueillis comme il se doit à Dijon. Juste retour des choses puisqu'il y a quelques semaines, ce sont eux qui avaient reçu les joueurs dijonnais dans le cadre du DFCO Tour.