Au cœur des Rouges : le DFCO s'offre le droit d'y croire

Kwon sauveur

L'espoir d'obtenir le maintien en Ligue 1 reste d'actualité ce lundi matin pour le DFCO. Et ça, on le doit au Sud-Coréen Kwon Chang-Hoon. C'est lui qui nous a offert la victoire samedi soir face à Strasbourg, au bout des arrêts de jeu (94e, 2-1).

Le @DFCO_Officiel est toujours en vie ✊ !



Un premier but depuis la J2, et une réalisation à la 90+4' ramènent les Bourguignons à 2 points de Monaco







🆚 #DFCORCSA (2-1)

Il est venu tromper le gardien alsacien d'une frappe aussi moche que libératrice pour les Rouges, qui s'imposent sur le fil et s'offrent ainsi le droit de respirer encore. Dijon est toujours 19e, à deux points derrière Caen, mais aussi, et c'est la nouveauté, à deux points derrière Monaco.

🔚 Un but en or 👊🔴⚫️



Le résumé de cette fabuleuse soirée et la victoire du DFCO



L'album photos de la rencontre

Tout cela signifie que trois équipes sont dans un mouchoir de poche au classement. On pourrait même ajouter Amiens, qui n'a que quatre points d'avance sur Dijon. Même Fred Sammaritano en a perdu un peu son latin à la fin du match en faisant son pilou-pilou de la victoire.

L’ émotion de la victoire !!! Un peu d’indulgence bordel !!!!!!!!! — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) May 12, 2019

Suspense total jusqu'à la fin de la saison ?

Mathématiquement, tout est possible pour le DFCO, y compris une place de 16e qui lui éviterait d'en passer par les barrages, face au troisième de la Ligue 2. Il reste deux matches, un à Paris, un autre à Gaston-Gérard face à Toulouse. On sait qu'à Paris ce sera compliqué, mais dans le même temps, Caen ira défier Lyon, et Monaco et Amiens dont on vient de parler, vont s'affronter dans un duel qui vaudra très cher. Donc on peut penser que tout se jouera lors de la dernière journée. En tout cas l'entraîneur Antoine Kombouaré se projette, coûte que coûte, et avant tout sur cette rencontre face au PSG le weekend prochain.