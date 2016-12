Au cœur des Rouges : le DFCO s'offre trois points d'oxygène avant Noël

Ça y est, le DFCO tient enfin sa première victoire depuis deux mois ! Succès acquis mercredi soir face à Toulouse (2-0) lors de la 19e journée de ligue 1.

© Radio France

La victoire qui fait du bien

Cela faisait deux mois qu'on l'attendait, et la voilà, la 4e victoire de la saison pour le DFCO ! Succès construit dans la brume dijonnaise en seconde mi-temps face à Toulouse 2 à 0. Des buts de Julio Tavares sur penalty et de Pierre Lees-Melou dans la foulée, avec célébration de golfeur à la clé. Ouf de soulagement général, Djion ne passera pas les fêtes dans la zone de relégation mais à la 15e place de la ligue 1.

O.Dall'Oglio après #DFCOTFC : "Une victoire importante pour la suite, on avait besoin de remettre du positif" ---> https://t.co/6FAZ8vKNWp pic.twitter.com/uoA1Sh9Qsp — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 21, 2016

Du sourire donc un peu partout sur les réseaux sociaux

"La victoire fait du bien et elle amplement méritée", selon Mélanie sur Twitter. Elle rend hommage au passage à Jérémie Bela et Mehdi Abeid, tous deux très performants mercredi soir. "Merci au DFCO pour le cadeau de Noël", réagit Clyde de son côté. Et puis Thomas lui a un peu pété les plombs : "Et si le DFCO était la meilleure équipe d'Europe ? ça peut paraître osé comme question mais ça mérite réflexion". Après tout, pourquoi pas ?

19 points lors de la trêve hivernale, comme lors de notre 1ère saison en L1 (2011) ! Maintenant, à vous de jouer @DFCO_Officiel ! 😉 #DFCOTFC — Charles Perrin (@Charles_Prn) December 21, 2016

Une victoire qui fait du bien, amplement méritée. Bravo @DFCO_Officiel et à @JeremieBela10 et @reelM_abeid pour leur qualité de jeu ce soir — Melaniiie✨💫 (@mel_musicislife) December 21, 2016

Quelle belle soirée 😍 @JeremieBela10 c'est est le gris-gris de l'équipe ! Quand il rentre, on dégommes tout 😃 #DFCO — sysylv71 (@sysylv64) December 22, 2016

Merci pour le beau cadeau de Noël avec cette victoire sur Toulouse @DFCO_Officiel — Clyde` (@ClydeVonYuna) December 21, 2016

19 points après 19 journées... le spectre de la saison 2011/2012

c'est le même total que lors du dernier passage du DFCO en ligue 1. C'est ce que ne manque pas de souligner Charles, un poil rabat-joie c'est vrai, mais une statistique qui nous rappelle que rien n'est fait encore pour le maintien.

19 points lors de la trêve hivernale, comme lors de notre 1ère saison en L1 (2011) ! Maintenant, à vous de jouer @DFCO_Officiel ! 😉 #DFCOTFC — Charles Perrin (@Charles_Prn) December 21, 2016

Quand le foot est aussi solidaire

Nous vous en parlions dès mercredi dans Au cœur des Rouges : le club de supporters des "Lingon’s Boys" organisait hier une collecte solidaire avant le match face à Toulouse. Une collecte de jouets de Noël au profit de l’association "Croq’Diabète". Ils seront offerts à des gamins de 3 à 6 ans, hospitalisés au CHU. Et ç'a plutôt bien marché à en croire le président des Lingon's Boys, Nicolas Guidot, 20 ans.