Au cœur des Rouges : le DFCO se rapproche de la coupe d'Europe

Il fallait bien tout le weekend pour digérer ces 90 minutes de folie face à Bordeaux, ce renversement magique offert sur un plateau par notre DFCO, qui pointe ce lundi matin à la 10e place de la Ligue 1, à trois petits points de la place qualificative pour la Ligue Europa !

Menés deux fois au score, nos Dijonnais sont revenus à chaque fois grâce à l'ancien bordelais Cédric Yambéré et Benjamin Jeannot, avant que Wesley Saïd ne vienne planter le but de la victoire (3-2) dans les dernières minutes. Gaston-Gérard a vibré, Gaston-Gérard a chaviré. Et ce lundi matin, eh bien Dijon est donc 10e au classement, installé pépère au milieu de ce championnat de Ligue 1 décidément complètement fou.

Une 10e place pour le #DFCO, qui possède désormais 5 points d'avance sur la 18ème place ! Prochain défi : faire un résultat à @EAGuingamp pour intégrer la 1ère partie de tableau !#TeamDFCO#Ligue1Conforamapic.twitter.com/nUdI4oSnTO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 2, 2017

Réactions enjouées sur les réseaux sociaux

On se rapproche de la rpemière place, s'enflamme Christian de son côté.. On n'ira pas jusque là mais oui, avec 21 points, Dijon n'est pas si loin que ça des places dites européennes.. à 3 points pour être exact de la 6e place occupée par Rennes, et qualificative pour la Ligue Europa.. Mais ça on le dit, juste pour le plaisir de le dire.

Les Bordelais ont pris froid

Snakill est un supporter bordelais, intervenant régulier à la radio Gold FM et qui a l'habitude de débriefer les matches du club. Et autant vous le dire, Snakill est au bout du rouleau. Vendredi soir, il a passé un sale moment, avec en plus ce coup de poignard dans le dos de l'ancien girondin Cédric Yambéré, buteur pour Dijon. Apparemment, il a chopé une "rhino-yambérite".

Mondial 2018 : tirage compliqué pour la Tunisie de Haddadi et Sliti

L'autre actualité foot de ce weekend, difficile de passer à côté, c'est le tirage au sort de la coupe du monde. La France affrontera le Pérou, le Danemark et l'Australie dans un groupe largement à sa portée. Ce sera plus difficile pour la Tunisie qui tombe sur du gros poisson : Angleterre, Belgique et Panama, le "Dijonno-tunisien" Oussama Haddadi le sait, ce sera dur, mais il faut déjà être heureux d'en faire partie.

Oussama Haddadi a hâte d'en découdre en Russie Copier

DFCO : les filles championnes d'automne

On termine avec un mot des filles du DFCO. Sachez que tout va bien pour elles, elles sont désormais seules en tête de la D2 après leur victoire (1-0) sur Grenoble ce weekend. Laura Bouillot a encore marqué. Prochain match en janvier pour elles.