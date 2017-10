Au cœur des Rouges : le DFCO taillé pour la Ligue des champions ?

Pour certains internautes, cela ne fait aucun doute. Vu la prestation du club belge d'Anderlecht ce mercredi soir face au PSG, Dijon a largement le niveau de la compétition reine du foot européen.

Ce mercredi soir, le Paris-Saint-Germain a littéralement écrasé les Belges d'Anderlecht, quatre à zéro sur leur terrain, avec des buts signés des stars de l'équipe, Neymar, Mbappé, Cavani, et Di Maria.

Même @DFCO_Officiel en à pas pris un Après 3mn #ANDPSG — Roberto Jojo Malone (@geoffreyl01) October 18, 2017

Des joueurs, excepté Cavani absent à Dijon, qui ont eu toutes les peines du monde à développer leur jeu samedi dernier à Gaston Gérard. Du coup, sur Twitter, la conclusion est sans appel pour les fans dijonnais. Le DFCO, c'est mieux que Anderlecht, et par conséquent, le DFCO mérite d'aller en Ligue des Champions. CQFD.

Ce match servait juste à savoir si le DFCO méritait d être en ligue des champions — El nojid allives (@HadesLuka972) October 18, 2017

Ambiance tendue à Metz

On vous en parle depuis le début de la semaine : en cas de nouvelle défaite face à Dijon ce samedi, le coach messin Philippe Hinschberger sera remercié. Et on peut vous dire que la tension est palpable en Moselle, le staff a décidé d'organiser les trois dernières séances d'entraînement de l'équipe à huis clos, loin des regards. Efficace ou pas ?, on le verra, ce qui est sûr c'est que le DFCO arrive à un moment clé de la saison des joueurs du FC Metz, un moment où tout peut se passer : soit ils s'écroulent, soit ils sortent le match de leur vie. Et dans ce cas, il va donc falloir rester très vigilant.

Vigilants, et en forme !

Et pour être en forme, il faut bien manger. Mais est-ce qu'on peut être footballeur pro et gros mangeur ? Pas vraiment à priori. En revanche on peut avoir des péchés mignons. A ce petit jeu, le défenseur Oussama Haddadi n'est pas le dernier :

La provoc' du jour d'un supporter de l'AJA

Elle nous vient d'un fan de l'AJ Auxerre un peu aigri, mais qui n'a pas perdu sa verve de supporter malgré les déboires du club icaunais. Après la victoire des moins de 15 ans auxerrois face au DFCO hier, il dit ceci : si on pouvait jouer le DFCO toutes les semaines, on serait champion de France dans toutes les divisions. Peut-être, cher ami, en attendant Auxerre est en Ligue 2, et on ne risque pas de se croiser.