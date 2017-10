Au cœur des Rouges : le DFCO Tour est de retour

Le DFCO Tour est reparti sur les routes de Côte-d'Or ce mercredi. Le principe, c'est qu'une partie des joueurs et du staff du groupe pro aille à la rencontre de nos jeunes footballeurs en herbe, pour échanger avec eux, signer des autographes, mais aussi et surtout taper dans le ballon.

On vous en parlait dans vos éditions précédentes de au cœur des Rouges, on vous en parle ce jeudi matin : le DFCO Tour est reparti sur les routes de Côte-d'Or ! Le principe, c'est qu'une partie des joueurs et du staff du groupe pro aille à la rencontre de nos jeunes footballeurs en herbe, pour échanger avec eux, signer des autographes, mais aussi et surtout taper dans le ballon.

Merci aux joueurs, staff et organisateurs. Mon fils a passé une super après midi ! — Alex (@AlexisSchnurer) October 4, 2017

Au bonheur des jeunes

C'est donc avec un immense bonheur que 280 jeunes ont accueilli la première étape du DFCO Tour 2017.

Des jeunes de Fontaine-les-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur et Talant avec des yeux gros comme cela au moment de serrer la main de leurs idoles, entre autres le milieu de terrain Mehdi Abeid, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio, et puis l'ancien, Florent Balmont, 37 ans. On le sait l'ancien lillois aime beaucoup s'impliquer dans ce genre d'initiatives auprès des jeunes, du coup il était ravi hier au micro de Stéphane Parry.

Florent Balmont, entraîneur d'un jour Copier

Et la mayonnaise a clairement pris. Sur Twitter on ne compte plus les parents qui remercient chaudement les joueurs du DFCO pour cette journée, et pour la gentillesse dont ils ont fait preuve avec leurs enfants.

Merci pour cette journée pic.twitter.com/NjRe6rBeht — coquibus (@coquibus3) October 4, 2017

Stadigo, le stade Gaston-Gérard accessible à tous

Autre info ce jeudi dans au cœur des Rouges, de nouvelles lignes de bus vont ouvrir les soirs de match à Gaston-Gérard. On vous en parlait ici même la semaine dernière, eh bien c'est chose faite. Cinq lignes baptisées Stadigo vont vous permettre amis supporters de venir à Gaston-Gérard sans vous soucier du transport, et ce même si vous habitez assez loin dans la région puisque l'idée, précisément, c'est de venir chercher les supporters aux quatre coins de la Bourgogne Franche-Comté.