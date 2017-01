Au cœur des Rouges : le DFCO très attendu à Louhans !

Les billets se sont arrachés du côté de la Saône-et-Loire pour assister au 32e de finale de la coupe de France entre Louhans-Cuiseaux et le DFCO, ce samedi à 18h.

Le stade de Bram bien rempli pour la réception du DFCO

Attention derby ! Dans au cœur es rouges ce jeudi, notre petit doigt nous dit que le match de coupe de France entre Louhans-Cuiseaux et le DFCO se jouera à guichets fermés samedi. C'est à lire dans les colonnes du Bien Public, les dernières places se sont arrachées hier pour assister à ce derby bourguignon au stade de Bram. Surtout les places couvertes par un toit d'ailleurs.

Match à risque pour les Dijonnais

Malgré les quatre niveaux hiérarchiques qui séparent les deux formations, la coupe de France réserve souvent de très mauvaises surprises aux clubs de l'élite. Jordan Marié le milieu de terrain dijonnais ne s'y trompe pas dans son interview à lire sur dfco.fr.

Jordan Marié : « Ne pas tomber dans le piège » https://t.co/Knjo5O0u6p pic.twitter.com/wzwSee89OA — PLANETE Dijon FCO (@PLANETE_DFCO) January 4, 2017

Il a encore en travers de la gorge cette défaite 'an dernier face au petit club de Sarreguemines. Cette fois, dit-il, "il ne faudra pas tomber dans le piège et vraiment prendre le match avec beaucoup de sérieux."

Yunis Abdelhamid fan d'arts martiaux

Et avant le retour à la compétition il est encore temps d'aller se faire un petit ciné pour les joueur du DFCO. On a d'ailleurs demandé au défenseur Yunis Abdelhamid ce qu'il préfère en la matière. Et apparemment, il est partagé entre film d'action et grands classiques, ce qui n'est pas exclusif d'ailleurs.

Allez encore deux séances d'entraînement avant la rencontre de coupe de France pour les Dijonnais, la première c'est ce jeudi matin à 10h30, la seconde ce sera vendredi à la même heure.

Sinon sur Twitter il y a Milo qui a un message pour son papa et sa maman

"Mes parents ne savent pas que j'aime bien plus le DFCO qu'eux", voilà ce qu'elle nous dit sur Twitter. Ou comment le foot peut faire des ravages dans nos familles.