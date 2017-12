Au cœur des Rouges : le foot aussi perd un pote avec la mort de Johnny

Difficile ce jeudi matin d'être au cœur des Rouges, sans évoquer aussi Johnny et sa relation au football. Il préférait les sports mécaniques comme son fils David, mais avec la coupe de monde 98 en France, l'épopée héroïque des Bleus de Zinedine Zidane, il s'était pris d'amour pour cette équipe.

Il avait même chanté l'hymne officiel des Bleus pour la coupe du monde d'après, celle de 2002 en Corée du Sud, souvenez-vous ça donnait ceci :

Alors soyons honnêtes, ce n'est pas sa meilleure production au Johnny, d'ailleurs cette chanson n'avait pas porté chance à la France, éliminée piteusement dès le premier tour de la compétition.

J'aime beaucoup Zazie

On se souvient aussi de cette scène en direct dans le JT de Claire Chazal, où l'idole des jeunes s'était un peu trompée en parlant de Zizou.

Bon en tout cas et plus sérieusement c'est tout le monde du foot français qui lui rend hommage ce jeudi matin, de l'ancien joueur et consultant Luis Fernandez à l'actuel international français Adil Rami en passant par l'ancien entraîneur Rolland Courbis, ils se disent tous profondément émus et ont le sentiment, eux aussi, d'avoir perdu un pote.

Gérard, légende et mémoire du foot dijonnais

Dans au cœur des Rouges, on vous présente une autre légende. Une légende du DFCO cette fois. Son nom, c'est Gérard Dorleand, et il est LA mémoire du club. Il a 90 ans figurez-vous, dont 70 à vibrer pour Dijon. Il a dirigé lui même le cercle laïque dijonnais dès 1947, et puis il a connu toutes les évolutions jusqu'à la Ligue 1. Il nous raconte cette vie de foot au micro de Guillaume Pierre..

Gérard Dorleand, la mémoire du DFCO Copier

Et puis je voulais juste prendre dix secondes pour vous dire que l'aura du DFCO ça y est traverse les frontières. On a droit a un petit encart dans le Guardian, l'équivalent du journal le Monde en Angleterre, où l'auteur parle d'une équipe très douée, la meilleure attaque derrière les quatre gros du championnat, une équipe qui joue très bien.. bref, les British commencent à aimer Dijon les amis.