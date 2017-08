Au coeur des Rouges : le gazon n'est pas maudit à Gaston Gérard

La pelouse de Gaston Gérard est exceptionnelle en ce début de championnat de Ligue 1. Le but du jeu pour Stéphane Maître, le jardinier du stade, c'est de la conserver en bon état jusqu'au mois de mars prochain. Pas facile.

Les abonnés ont la priorité

Amis abonnés, le DFCO fait savoir que pour la prochaine rencontre de championnat à Gaston Gérard, qui aura lieu le samedi 16 septembre face à Saint-Etienne, la billetterie ouvre ce mardi matin uniquement pour vous. Une vente prioritaire valable dès neuf heures en boutique au stade des Poussots mais aussi en ligne sur le site du DFCO. Pour les autres supporters non abonnés, il faudra patienter jusqu'à demain pour prendre votre billet.

Sachez aussi que lors de ce match face aux Verts la nouvelle tribune du stade sera officiellement inaugurée, même si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'y poser les fesses.

28 millimètres de bonheur

La pelouse du stade Gaston Gérard va très bien, elle est excellente en ce début de saison, et cela on le doit à Stéphane Maître : il est jardinier du stade depuis un an et demi bientôt. Cet été, il a tout fait pour que son gazon soit bien dense et bien vert. L'idée c'est quand même de tenir jusqu'au mois de mars. C'est donc une période cruciale pour le professionnel, une période où il faut se montrer très précis.

Retour du pilou-pilou dijonnais

Tiens on parlait de la première victoire des Rouges samedi face à Montpellier, eh bien les joueurs ont bien fêté cela dans le vestiaire. Vous vous demandez peut-être ce que ça fait d'obtenir son premier succès dans une saison de Ligue 1 au bout de quatre journées ? Eh bien voilà :

C'est le grand retour du Pilou-pilou dijonnais, avec Baptiste Reynet le gardien de but à la baguette. On espère pouvoir vous le diffuser souvent cette saison !