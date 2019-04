Au coeur des Rouges - Le "Geek Day" pour les fans de foot et de jeux vidéos

Alors que les Rouges affrontent le Stade Rennais ce vendredi pour la 33e journée de Ligue 1, les supporters du DFCO vont pouvoir profiter d'un avant-match un peu particulier. C'est le "Geek Day", un événement consacré aux consoles et aux jeux vidéos.

Dijon, France

Les footballeurs dijonnais (18e) se préparent à affronter ceux du Stade Rennais (10e) ce vendredi à 19h pour la 33e journée de Ligue 1 à Gaston Gérard.

Les supporters vont pouvoir profiter d'un avant-match spécial entre 17h et 19h. C'est le Geek Day, en partenariat avec le Casino Joa de Santenay. Les fans de foot et de jeux vidéos pourront déambuler dans tout le stade pour profiter des animations gratuites autour des jeux vidéos, des nouvelles technologies et de la culture asiatique.

Toujours pas d'Enzo Loiodice

A l'annonce du groupe convoqué pour affronter les Bretons, les fans d'Enzo Loiodice s'en sont pris au coach sur twitter

19 joueurs convoqués, dont Bouka Moutou, et ni Keita ni Loiodice n'en font partie... C'est au-delà de l'insulte là. Va tartiner tes grands morts Kombouaré !!! https://t.co/2Vqq9bYykw — Enguerrand Artaz @Gus21 (@EArtaz_GusXXI) April 18, 2019

Les Rouges passent au vert

Sur twitter, le club incite les supporters à faire des dons à l'ONG WWF pour protéger la biodiversité.