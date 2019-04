Au cœur des Rouges : le jour d'après

Premier entraînement et premier discours du coach Antoine Kombouaré. Dix minutes de "causerie", comme on dit, pour remettre les troupes sur le droit chemin. Ce sont nos confrères de France 3 Bourgogne qui rapportent la scène, et le ton adopté par l'entraîneur, qui a souhaité se montrer combatif malgré la situation, et tenté de transmettre cet esprit à ses joueurs qu'il qualifie de "fébriles" depuis quelques matches.

Discours de dix minutes de l'entraîneur Antoine Kombouaré avant le début de la séance de décrassage du #DFCO

"Je n'ai pas été bon. On le sait. On va tout faire pour se maintenir, ensemble"

Retrouvez la réaction de l'entraîneur du #DFCO dans notre édition 19/20 sur @F3Bourgognepic.twitter.com/ntahA3lBxY — Florent A. Motey (@MipsFM) April 1, 2019

Une séance un peu particulière aussi parce qu'après les insultes de dimanche aux abords du stade Gaston-Gérard, le club a fait appel à un service de sécurité pour encadrer les entrées et sorties sur le site du stade des Poussots, chose exceptionnelle au DFCO.

Olivier Delcourt, l'autre cible des supporter

Très présent devant micros et caméras quand tout va bien, il serait aux abonnés absents lorsqu'il s'agit d'expliquer ses décisions et éventuellement ses erreurs.

Et toujours aucune communication de M. Delcourt qui, à part se plaindre dans les médias et descendre de son trône en tribune lorsqu'il y a de bons résultats, n'apparaît que trop peu pour se justifier au même titre que l'entraîneur et les joueurs... — Bastien Cordier (@BastienCordier2) April 1, 2019

C'est un peu ce que reproche Bastien sur les réseaux sociaux. "Toujours aucune communication de M. Delcourt qui, à part se plaindre dans les médias et descendre de son trône en tribune lorsqu'il y a de bons résultats, n'apparaît que trop peu pour se justifier au même titre que l'entraîneur et les joueurs..."

Delcourt dans l’Equipe. 💬⬇️



« Je fais confiance au coach. Je n’envisage pas de changer. Je ne regrette pas d’avoir nommé un nouvel entraineur en janvier. Ce n’est pas en insultant les gens ou en courrant derriere la voiture du coach que les choses vont s’arranger. »#DFCOpic.twitter.com/EK6aHwRt2d — Le Dijon Show (@LeDijonShow) April 2, 2019

Agent de joueur, métier de "réseaux"

Des joueurs qui commencent peut-être à penser à la saison prochaine. C'est le jeu ma pauvre Lucette, chaque saison, il faut se remettre en question, penser à son avenir, à un éventuel changement de décor et de club. Et pour cela ils comptent sur leurs agents, à l'image de Khalid, l'agent du Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon : il nous explique comment on devient agent de joueur.

Le DFCO mise sur la jeunesse

L'actu du club, c'est aussi ces journées portes ouvertes à l'école de foot du DFCO. Portes ouvertes à tous les jeunes âgés de 10 à 14 ans, tout au long de ce mois d'avril et début mai. Si vous pensez que votre fiston ou votre fille a du talent à revendre, il suffit de les inscrire sur le site dfco.fr.

L'École de Foot du @DFCO_Officiel ouvre ses portes durant le mois d'avril et début mai pour les jeunes footballeurs nés entre 2010 et 2014.



+ d'infos et formulaire d'inscription ➡️ https://t.co/yRJLP0LMU2pic.twitter.com/tQRxTBIn7x — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 1, 2019

En parlant de jeunes, il y en a un qui vient de signer au club. Il s'appelle Karamoko, Doumbia, il a 14 ans et vient de s'engager au sein du centre de formation.. il nous est présenté comme un attaquant, gaucher, très à l'aise techniquement. Il évoluait en région parisienne jusque là.