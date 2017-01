Au coeur des Rouges : le madison de Pierre Lees-Melou déchaîne les foules

Après le match nul (1-1) obtenu en terres montpelliéraines, le milieu de terrain était l'invité de nos confrères de l'émission J+1 sur Canal Plus.

Au Coeur des Rouges revient sur le match nul cruel du DFCO à Montepllier

Cruel, parce qu'encore une fois, le DFCO s'est fait reprendre en toute fin de match. Score final un but partout, score honorable à l'extérieur mais qui ne fait pas forcément les affaires des Djionnais, puisque leurs poursuivants, Lorient, Caen, ou encore le FC Nantes ont gagné de leur côté. Du coup au classement, ça donne une 16e place délicate avec 20 petits points.

Lui deviendra grand... les fans dijonnais n'en ont aucun doute..

Lui c'est Pierre Lees-Melou, plus que jamais mascotte du DFCO sur les réseaux sociaux. Hier soir il était l'invité de nos confrères de Canal Plus dans l'émission J+1. Et il a notamment déclenché une vague de commentaires admiratifs sur Twitter, notamment pour sa prestation de danseur. Il a en effet réalisé un magnifique madison en direct, d'ailleurs ça vaut le détour comme vous pouvez le constater ci-dessous :

Pierre Lees-Melou, tenez, qui possède désormais sa fan page sur Twitter.

Bienvenue sur la page fan de @PMelou, footballeur professionnel au #DFCO ⚽ — Team Lees-Melou (@TeamPMelou) January 15, 2017

Et puis autre image savoureuse : celle de Vincent Rüfli notre défenseur suisso-dijonnais : il s'est pris un retour de bâton lors du match face à Montpellier. En fait il s'est pris les pieds dans le poteau de corner qui lui est revenu en pleine poire. Là aussi, c'est assez drôle.

Le DFCO sur la piste d'un sud-coréen ?

Kwon Chang Hoon, c'est son nom ! Un milieu de terrain de 24 ans, qui évolue actuellement dans le célèbre club de Suwon Samsung Bluewings. Le DFCO aurait fait une offre pour le faire venir en Côte-d'or avant la fin du mercato d'hiver, affaire à suivre.

Sinon le froid, ça concerne aussi les joueurs de foot

Eh oui pas facile de se balader en short, à la fraîche par moins 10 degrés. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver aux joueurs dijonnais cette semaine avec la vague de froid qui s'abat sur la région. L'entraîneur Olivier Dall'Oglio évoque cette situation un peu particulière au micro de Philippe Renaud.

Olivier Dall'Oglio sur l'entraînement en période de froid Partager le son sur : Copier

Le DFCO Féminin repart de l'avant

Un mot pour terminer du DFCO Féminin, qui démarre mieux 2017 qu'il n'a terminé 2016, avec cette victoire acquise hier face à Yzeure. Succès 2 à 0 avec notamment un but de la recrue Tatiana Solanet. le DFCO est 3e de Division 2.