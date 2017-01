Au cœur des rouges : le maintien, bonne résolution du DFCO en 2017

Dans votre premier rendez-vous de l'année, au cœur des Rouges vous souhaite tout le bonheur du monde, et aussi le maintien dans l'élite à la fin de la saison pour le DFCO !

© Radio France

Sur les réseaux sociaux ce lundi matin, c'est le rêve du maintien en ligue 1 pour le DFCO qui prédomine. Constat valable d'abord chez les joueurs djionnais, à l'image du gardien remplaçant Benjamin Leroy, qui souhaite une bonne année et une bonne santé à tout le monde, mais aussi le maintien en ligue 1 bien sûr.

Bonne année 2017, une bonne santé surtout. Et le maintien en l1 pour le @DFCO_Officiel bien sur 🎉🎉 — Benjamin Leroy (@benleroy30) January 1, 2017

Idem du côté des fans du club, Spido39 ne pense qu'au maintien également. Et puis certains se prennent carrément à rêver d'une place sur le podium pour le DFCO. Quentin nous dit sur Twitter : "mon vœu pour 2017, que Nancy, le FC Metz, et le DFCO finissent les 3 premiers de la Ligue 1 comme l'année dernière en Ligue 2 !" Après tout pourquoi pas, mais quitte à rêver, on mettrait bien le DFCO sur la première marche du podium du coup.

Bonne année 2017 à notre équipe, notre club, nos joueurs, joueuses, le staff, aux dirigeants et bien sûr au DFCO ❤⚽🔴 pic.twitter.com/gqiVIfor28 — Dijon Capitale (@dijon_fco21) January 1, 2017

Mon vœux pour 2017, que L'ASNL, le FCMETZ, le DFCO finisse les 3 premier de la ligue1 comme l'année dernière en ligue2!!! — Quentinus (@Quentin2882) December 31, 2016

Le DFCO va devoir se passer des services de Mehdi Abeid

Le talentueux milieu de terrain va quitter ses partenaires pendant plusieurs semaines, le temps pour lui d'aller disputer la coupe d'Afrique des nations au Gabon, avec son pays, l'Algérie. La compétition démarre le 14 janvier pour s'achever le 5 février.

Un joueur du DFCO disputera la Coupe d'Afrique des nations - Bien Public https://t.co/Z0B6ntOnnh pic.twitter.com/JUzcanWjCN — AFRICA_SAHEL (@AFRICA_SAHEL) January 1, 2017

Yohann Rivière... plus gros chambreur du DFCO ?

Vous le savez au cœur des Rouges balade son micro jusque dans les vestiaires du DFCO. Or il paraît que dans le vestiaire justement, il y a un qui chambre beaucoup, c'e'st Yohann Rivière, dénoncé à plusieurs reprises déjà par ses propres coéquipiers. Mais qu'en dit l'intéressé ?

Yohann Rivière, chambreur ou pas ? Partager le son sur : Copier

© Radio France

La reprise de l'entraînement c'est pour ce lundi à 15h30 pour les joueurs du DFCO, en vue du prochain déplacement samedi à 18h en coupe de France, face à Louhans-Cuiseaux.