On peut le dire sans avoir peur de se planter : à 99,9%, la DFCO est assuré d'être en Ligue 1 l'année prochaine. Et comme l'an dernier, c'est à Toulouse que nos Rouges sont allés chercher le maintien ce weekend.

Une victoire 1 à 0 acquise dans la douleur samedi soir au Stadium de Toulouse. Olivier Delcourt en personne se lâche sur Twitter : "Le maintien presque en poche a 6 journées de la fin ! Que du bonheur ! Merci aux joueurs , au staff , aux supporters et à nos partenaires qui ont fait le déplacement ! Vive le #DFCO en L1 !!!"

Que la Victoire est belle !!! Le maintien presque en poche a 6 journées de la fin ! Que du bonheur ! Merci aux joueurs , au staff , aux supporters et à nos partenaires qui ont fait le déplacement ! Vive le #DFCO en L1 !!! 🔴⚽️👍🏻❤️ pic.twitter.com/FL5iNFYOVB — DELCOURT Olivier (@odelcourt26) April 7, 2018

Il y a un an, on vivait le pire face à "Bastia", aujourd'hui le soucis du maintien n'est plus la, c'est beau de voir grandir son club 😀❤ #DFCO — sysylv71 (@sysylv64) April 8, 2018

Dijon en réussite, Reynet en feu

Bon ç'a été un match compliqué quand même, sauf peut-être pour Baptiste Reynet. On va pas se le cacher, Dijon n'a pas fait un grand match samedi soir. Mais il a eu le mérite d'ouvrir le score assez rapidement en première mi-temps, grâce au huitième but de la saison de Kwon Chang-Hoon. Ensuite, c'est un mélange de réussite et de grande classe qui a permis aux Dijonnais de tenir jusqu'au bout. Grande classe de la part de Baptiste Reynet, incroyable une nouvelle dans ses buts. Il a vraiment écœuré les attaquants toulousains.

Il y a un twittos qui semble d'ailleurs l'avoir démasqué. C'est Olivier, qui poste une vidéo où on voit Superman en train d'arracher sa chemise pour aller sauver le monde en collants bleu et rouge.

Commentaire : voici Baptiste Reynet en train de se préparer avec le match face à Toulouse, je comprends mieux !

Dall'Oglio ne veut pas "gâcher" la fin de saison pour autant

Il en dit quoi ce son côté Olivier Dall'Oglio ? Eh bien il ne fait pas la fine bouche non plus. Il a tellement vu son équipe prendre l'eau à l'extérieur cette saison que là, peu importe la manière, ce qu'il retient, c'est la solidité, la solidarité affichée par ses joueurs. Il se projette aussi sur les six derniers matches. Hors de question dit-il de gâcher la fin de saison, le DFCO veut finir le plus haut possible çà la place qu'il mérite.

Olivier Dall'Oglio après #Toulouse FC - #DFCO : "On nous attendait à la lutte pour le maintien… Maintenant, on va apprécier. Il est hors de question de gâcher la fin de saison."



Les réactions des 2 coachs après #TFCDFCO ➡️ https://t.co/qFgYx7sy39pic.twitter.com/noBfuHpGLv — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 7, 2018

Quel coach ! Son équipe joue vraiment bien ! Autant nous on a été deguelasse autant le @DFCO_Officiel jour super bien au ballon ! — Nicolas (@Kobron12) April 8, 2018

Saïd fan de Ronaldinho...

Ce qui nous amène à Wesley Saïd, l'attaquant dijonnais. Grand artisan du renouveau dijonnais ces derniers mois, il a remplacé Benjamin Jeannot au côté de Julio Tavares sur le terrain. Il marque, il fait marquer ses potes, bref, le coéquipier parfait ; mais lui, son coéquipier parfait, son idole de jeunesse, c'était qui ?

Le petit point noir de la soirée tout de même, c'est la blessure à une cuisse de Julio Tavares, sans doute absent pour deux ou trois semaines .. l'effectif se réduit, il va peut-être falloir puiser dans le centre de formation estime le coach Dall'Oglio.