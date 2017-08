Au Coeur des Rouges : le nom de la dernière recrue du DFCO annoncé ce jeudi

On ne sait rien pour l'instant de son identité, et pour patienter donc, on s'en tient aux petites infos glanées à droite à gauche.

Le président du DFCO Olivier Delcourt annoncera ce jeudi matin le nom du défenseur tant attendu, il l'a promis sur Twitter. En réalité, ce transfert est déjà signé, mais il va falloir patienter encore quelques heures.

Défenseur central recrute , très heureux d'officialiser son arrivée demain ! #dfco

👍🏻🔴⚪️⚽️ — DELCOURT Olivier (@odelcourt26) August 30, 2017

Papy Djilobdji, le nom qui revient avec insistance

S'il fallait parier là tout de suite, on mettrait une petite pièce sur Papy Djilobodji. Le Sénégalais de 28 ans serait proche de signer à en croire nos confrères de l'Equipe. L'ancien nantais, passé par Chelsea et le Werder Breme en Allemagne, vient descendre en deuxième division anglaise avec son club actuel de Sunderland. Et il se verrait bien apparemment tâter la pelouse de Gaston-Gérard.

Supporters prudents, mais ravis

Si l'info était confirmée, ce serait une excellente nouvelle pour le club selon les fans dijonnais qui s'expriment sur Twitter : "on se donnerait une chance d'avoir enfin un roc en défense pour les années à venir !", commente ainsi Lucas. Christophe aussi se réjouit d'avance : "si c'est la recrue annoncée par le président, c'est un joli coup". Réactions plutôt positives, donc.

Djilobidji proche de Dijon d'après l'équipe. Si c'est la recrue annoncée par le président @odelcourt26 c'est un joli coup pour le #DFCO — Tarrisse Christophe (@TarrisseChristo) August 30, 2017

DJILOBODJI À 95% AU DFCO ‼️‼️🔥🔥🔥🔥



Officialisation dans les prochaines heures .... pic.twitter.com/D02fqXK5s3 — TousDerrièreLe DFCO (@TDLdfco) August 31, 2017

DFCO Store, votre nouvelle boutique billetterie à Gaston-Gérard

En tout cas le temps de floquer son maillot, le nom de notre nouvelle recrue va vite se retrouver dans le DFCO Store. c'est le nom de la nouvelle boutique officielle du club, un espace tout beau tout neuf accessible désormais directement depuis la rue du stade. On y trouve toutes sortes de choses. les maillots des joueurs, mais pas que... On est presque dans un magasin de prêt-à-porter là-dedans ! Le responsable Nicolas Scamtamburlo nous explique tout.

Nicolas Scamtamburlo, patron de la boutique "prêt-à-porter" du DFCO Copier

Les prix du maillot du PSG, par exemple, on s'en souvient : 140 euros (!). Sachez qu'au DFCO on est un peu plus raisonnables : il vous en coûtera 69,90€, ça fait un beau cadeau pour les enfants !