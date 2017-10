Au cœur des Rouges : le portrait d'un Papi

Après le match qui a opposé Dijon à Nantes, retour sur les moments forts de ce match dans un clip vidéo réalisé par le DFCO. Nantes qu'a connu en son temps, la nouvelle recrue du DFCO Papi Djilobodji.

© Radio France -

Une vidéo tombe bien si vous la visionnez à l'heure du petit déjeuner puisque ce clip s'appelle "l'instant café crème". C'est une vidéo de belles images et de beaux gestes lors du dernier match victorieux contre Nantes. C'est un clip réalisé et mis en ligne par le club sur son site dfco.fr. Si vous n'êtes pas encore bien réveillé, ça ne va pas tarder surtout quand vous aurez entendu la musique de ce clip. C'est un "instant café crème" qui déménage!

© Radio France -

Le DFCO est une équipe séduisante !! ?

C'est ce qu'écrivent nos confrères de France Football dans leur résumé d'après match au terme de la 11e journée de ligue 1. On peut lire par rapport à la rencontre de samedi face à Nantes : _"L'affiche s'annonçait comme le match des extrêmes : d'un côté, une équipe de Nantes sur le podium, (..) et de l'autre, tout l'inverse, une séduisante équipe dijonnaise qui flirte pourtant avec la zone rouge." Mais ç_a c'était donc avant puisque vous le savez, avec cette victoire, Dijon prend une grande bouffée d'oxygène et pointe désormais à la 14e place de la ligue 1

© Radio France -

Une victoire saluée aussi par "tous derrière le DFCO sur twitter"

Le message est simple mais efficace : "Le DFCO vainqueur contre Nantes, 3ème du championnat, 1-0 ‼ Félicitations à nos joueurs pour cette prestation "

Le DFCO vainqueur contre Nantes, 3ème du championnat, 1-0 ‼️🔴⚫️

Félicitations à nos joueurs pour cette prestation ‼️‼️#dfcofcnpic.twitter.com/GVRrSV7KZz — TousDerrièreLe DFCO (@TDLdfco) October 29, 2017

© Radio France -

un joueur du DFCO a vécu le match face à Nantes un peu différemment que les autres.

Et ce joueur c'est Papy Djilobodji, 28 ans. C'est l'une des dernières recrues du DFCO puisqu'il est à Dijon depuis le 31 août. Djilobodji est prêté par le club anglais de Sunderland pour un an. Et ce défenseur central est passé par Nantes, que le DFCO a donc battu le week-end dernier. Kathleen Comte a voulu en savoir plus sur ses goûts.