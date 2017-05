Au coeur des Rouges : le SC Bastia condamné, le DFCO en profite

Le club corse est puni par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Suite à la rencontre inachevée du 16 avril face à Lyon, les trois points sont donnés d'office à l'OL. Au classement de la Ligue 1, Bastia reste donc bon dernier.

© Getty

Bonne nouvelle pour le DFCO

Suite aux violences qui ont empêché la rencontre entre Bastia et Lyon d'arriver à son terme le 16 avril, la commission de discipline a donc condamné le club corse. Le match ne sera pas rejoué, il est perdu sur tapis vert par les Bastiais. En revanche la commission de discipline s'est refusée à enlever des points au club insulaire.

🔴 #Sanctions 🔴Com Discipline LFP #SCBOL :

Match Bastia-Lyon déclaré perdu pour le SCB.

+ 3 matchs à huis-clos et sur terrain neutre. — SC Bastia (@SCBastia) May 4, 2017

On ne va pas se réjouir de ces violences évidemment, mais c'est vrai que sur le plan purement sportif, cette défaite est une bonne nouvelle pour le DFCO dans la course au maintien. Bastia reste à la dernière place du classement de la Ligue 1, deux points derrière les Dijonnais.

Face à Guingamp, quelques souvenirs

Sur Twitter, le compte officiel de l'En avant Guingamp est allé chercher dans son placard à souvenirs en interpellant Baptiste Reynet.

.@EAGuingamp @EAG_Actus @DFCO_Officiel @DominosLigue2 @Ligue1 @BaptisteReynet Tu ne te rappelle pas des supporteurs d'EAG qui chantait " et quand il pète il troue son slip " derrière tes buts ? 🎉😂😂 — Ici C'est Guingamp (@IciCestGuingamp) May 4, 2017

Est-ce que tu te souviens Baptiste du chant des supporters bretons derrière ton but lors du dernière match entre les deux équipes en 2012/2013 ? On imagine qu'il s'en souvient le gardien du DFCO puisqu'il s'agissait du tube de la chanson française signé Sébastien Patoche : Et quand il pète il troue son slip.

Notons que cette rencontre est un peu particulière pour l'attaquant du DFCO Yohann Rivière, formé à Guingamp et pensionnaire du club breton jusqu'en 2009 ..

Yohann Rivière du @DFCO_Officiel raconte son @EAGuingamp en vidéo https://t.co/lqLrdrXNaJ — Le Bien Public Sport (@BienPublicSport) May 4, 2017

DFCO : des départs à prévoir

La saison n'est pas terminée que certains joueurs dijonnais sont déjà très courtisés. C'est le cas de Mehdi Abeid, notre milieu de terrain arrivé l'été dernier. des clubs espagnols, portugais et... français s'intéressent à son profil, et même son ancien club de Newcastle, où il jouait avant Dijon. On ne sait pas ce qu'il choisira en tout cas pour l'instant il se sent très très bien chez nous, en Bourgogne.

Mehdi Abeid intéresse beaucoup de clubs, mais il est bien à Dijon Copier

Autre bonne nouvelle pour le DFCO : le retour dans le groupe de Fouad Chafik, légèrement blessé face à Bordeaux. il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers jeudi matin.