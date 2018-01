Le retour du pilou-pilou dijonnais

C'est peu de dire que l'on est ravis ce lundi matin de vous faire voir et écouter à nouveau ceci :

Le chant de la victoire, le pilou-pilou à la dijonnaise signée Baptiste Reynet après la victoire face à Rennes deux buts à un samedi soir, cela faisait un bail qu'on ne l'avait pas entendu, et c'est bon pour le moral franchement. Premier succès du DFCO donc en 2018. Les Dijonnais retrouvent une 11e place beaucoup plus sereine au classement de la Ligue 1, donc oui, on se sent mieux !

Balmont superstar

L'ancien lillois Florent Balmont, auteur d'un excellent match, récompensé par un but et une passe décisive. Florent Balmont, bientôt 38 ans, et devinez combien de buts en carrière ? Treize, pour 476 matches de Ligue 1 ! Ça fait un but tous les 36 matches, et on peut dire qu'il a bien choisi son jour notre Florent, qui l'a avoué devant les journalistes à la fin du match, il se fait chambrer régulièrement par ses enfants à cause de ce ratio de buts assez faible il faut le reconnaître.

13 buts en 476 matchs de Ligue 1 = 1 but tous les 36 matchs



Allez @BalmontFlo, tu vas bien nous remettre une petite praline d'ici la fin de saison pour faire péter les stats !? 😉😉 https://t.co/K89KYdAZig — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 27, 2018

Une rencontre suivie à Gaston-Gérard par le chroniqueur de Canal +, Pierre Ménès, qui a apprécié le match de l'ancien, Flo Balmont.

Les jeunes gagnent aussi

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, les jeunes du DFCO gagnent aussi, et pas contre n'importe qui. Les moins de 19 ans se sont offert le leader Reims et reviennent à la première place ex æquo.

Très beau succès des #U19Nat face au leader @StadeDeReims (2-0) !! Merci aux @lingons_boys pour leur soutien !



Messin (75') et El Himdi (86') sont les deux buteurs de ce match au sommet ! Le #DFCO revient à hauteur du leader avec un match de retard ! pic.twitter.com/cpVuSH0De5 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 28, 2018

A noter que le Kop des Lingon's Boys avaient fait le déplacement pour soutenir l'équipe, ce qui est plutôt cool de leur part.

La statistique qui tue

C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais d'après Steph, supporter dijonnais, le DFCO est la 28e meilleure attaque d'Europe, avec ses 33 buts inscrits depuis le début de la saison. On est devant de grosses équipes comme l'AS Rome ou encore l'Atletico de Madrid. C'est pas mal. En revanche étrangement Steph n'a pas fait le même calcul concernant notre défense.