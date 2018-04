C'est le lot des clubs qui progressent, et font leur trou dans l'élite du football français : il faut adapter ses outils numérique à la nouvelle notoriété de l'équipe. C'est ce que fait le DFCO, avec un nouveau site et une nouvelle application pour smartphone, disponibles dès ce mercredi.

Ça y est ! Le nouveau dfco.fr débarque. On vous en parlait la semaine dernière sur France Bleu Bourgogne, le club fait peau neuve sur internet et son application pour smartphone. Alors sans trop trahir de secrets, je peux vous dire que le site sera plus moderne, plus lisible, il sera tout simplement plus facile de vous balader dedans et de trouver l'information souhaitée.

Une communauté de supporters encore plus connectée

On a notamment des fiches plus complètes sur les effectifs pros, masculin ET féminin. Et puis l'idée, c'est aussi de mieux animer la communauté des supporters dijonnais, sur Twitter, Facebook, Instagram, avec la création du tout nouveau DFCO Social Club. On nous annonce "des photos et des vidéos au coeur des Rouges" - on aurait dû déposer la marque à France Bleu Bourgogne.

L'intérêt de s'inscrire en ligne à ce club sera aussi de profiter d'infos avant tout le monde, de jeux concours, d'offres commerciales. Bref, côté marketing aussi le club se modernise.

La cerise sur le gâteau de la saison

En attendant, Dijon se prépare pour ses cinq dernières rencontres de la saison, et se fixe un bel objectif. Pour Stéphane Jobard le bras droit d'Olivier Dall'Oglio, le nouveau challenge, c'est de "terminer dans le top 10", dans la première partie du classement de cette Ligue 1, ce serait déjà historique pour le club.

Quant au match de vendredi soir face à Lyon, "c'est aussi un joli challenge" dit-il. "Le gâteau est là, maintenant on aimerait mettre la cerise dessus". C’est un match de gala, par rapport à notre prestation face à Marseille, il faut qu’on soit capable de poser plus de problèmes à Lyon.

Lyon, le genre d'adversaires dont on se souvient généralement. Surtout nos défenseurs, qui galèrent souvent 90 minutes face à des attaquants morts de faim : à l'image du latéral Oussama Haddadi, impressionné par certains joueurs de la Ligue 1 cette saison.

Les Lyonnais en mode boxe

En tout cas on est prévenus, les lyonnais sont prêt à se battre. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, on découvre le Brésilien Fernando Marçal, joueur de l'Olympique lyonnais en train de taper comme un sourd dans les mains de son entraîneur. Les Lyonnais se mettent donc à la boxe avant d'affronter le DFCO. C'est un supporter des Gones qui partage ça sur Twitter, avec un petit message : "attention à vous les dijonnais."