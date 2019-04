Au cœur des Rouges : les bons ingrédients

Il flottait comme un parfum de renouveau ce vendredi soir au stade Gaston-Gérard au moment où l'arbitre sifflait la fin de la rencontre entre le DFCO et le stade Rennais. Un renouveau un peu tardif, c'est vrai, mais qui pourrait nous sauver pour la fin de saison en Ligue 1.

Parce qu'enfin, les joueurs d'Antoine Kombouaré ont tout donné, absolument tout, pour s'imposer (3-2), réussir ce petit exploit de battre une équipe bretonne candidate à la coupe d'Europe. Le tout avec un état d'esprit irréprochable, puisque par deux fois, les Dijonnais ont mené (Buts de Nayef Aguerd puis Benjamin Jeannot), par deux fois ils ont vu les Rennais revenir au score.

Il a fallu un ultime et très joli but plein sang-froid signé Wesley Said en toute fin de partie, pour mettre tout le monde d'accord.. Ça y est, le DFCO a pris la mesure de sa situation, pour le plus grand bonheur de Steven et Malvin, qui ont passé une superbe soirée vendredi au stade.

Caen en embuscade

En tout cas, tout n'est pas fait, puisqu'à la surprise générale, Caen est allé s'imposer également ce weekend sur la pelouse de Nice. Il n'y a que deux points d'écart entre Dijon et les Normands, qui s'affrontent, en Normandie lors de la prochaine journée (dimanche, 15h). Un rendez-vous là encore capital pour les Côte-d'Oriens.

Un pilou-pilou source d'espoirs

Les premiers soulagés, en attendant, ce sont les joueurs, à l'image de Fred Sammaritano, plutôt discret ces derniers mois sur les réseaux sociaux. "Superbe victoire du DFCO, elle fait du bien celle là, on va aller chercher ce maintien tous ensemble" promet-il sur Twitter. Ça valait bien un petit pilou pilou de la victoire, avec Fred Sammaritano à la baguette.