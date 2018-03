Grâce à Instagram, on sait par exemple que notre ami Xeka a rechargé les batteries à Porto, il a posté une photo de lui lunettes de soleil sur le nez, en terrasse, et quand on voit le temps pourri chez nous, on l'envie un peu.

Le Portugais Xeka sur son compte Instagram - Xeka

On sait aussi que Baptiste Reynet est prêt à en découdre, "très bon match" à venir dit-il samedi "face à l'Olympique de Marseille" toujours sur son compte Instagram.

Match compliqué, mais sans pression

Et on sait que ce match face à l'OM ne sera pas une partie de plaisir. Dijon affronte le 3e du championnat de Ligue 1, qui aura envie de rebondir après sa défaite (2-3) à domicile il y a dix jours face à Lyon. Marseille amputé, c'est officiel, de son meilleur élément, l'international français Florian Thauvin, touché à la cuisse. On peut parler d'une bonne nouvelle pour les Dijonnais.

Le DFCO arbitre de la Ligue des Champions ?

L'OM et l'OL en tout cas sont engagés dans une course infernale à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La lutte promet d'être acharnée jusqu'au bout, et on peut dire que le DFCO aura son rôle à jouer dans l'affaire, puisqu'après Marseille samedi, Lyon viendra aussi se frotter à nous à Gaston-Gérard le 21 avril prochain.

Ne pas se poser de questions

Alors dans quel état d'esprit les Dijonnais abordent-ils ce match face à l'OM les Dijonnais ? Pour le savoir il suffit de lire l'interview de Wesley Lautoa; le défenseur, sur le site du club. L'objectif, "c'est de gagner", évidemment, "comme tous les matches à domicile", et surtout sans calculer ni se poser trop de questions."On aime jouer ce genre d'équipes", dit-il, Marseille est obligé de gagner en venant chez nous, "et avec nos qualités devant, on peut exploiter tous les contres".

Oussama Haddadi, défenseur... offensif !

Et pour exploiter ces contres, on peut compter entre autres sur Oussama Haddadi. Le latéral gauche tunisien est l'une des armes d'Olivier Dall'Oglio pour se projeter vers l'avant, faire la différence sur le côté. C'est une qualité que le football moderne exige des défenseurs latéraux, et il compte bien la mettre à profit.

Pas d'Euro pour les jeunots, les Espoirs en tête

On termine avec des nouvelles de nos jeunes dijonnais engagés en équipe de France des moins de 17 ans/ Les choses se sont mal terminées ce mardi pour Théo Barbet et Levi Ntumba, les deux pensionnaires du centre de formation du DFCO. Titulaires une nouvelle fois face à l'Autriche, ils n'ont pas pu faire mieux que match nul 0 à 0. Match nul cruel, puisque cela signifie que la France ne jouera pas l'Euro en Angleterre au mois de mai prochain. Théo Barbet a même été expulsé en fin de match.

En revanche tout va bien pour Valentin Rosier, titulaire pour la deuxième fois avec l'Equipe de France Espoirs face au Monténégro, plus que jamais en tête de son groupe de qualification pour l'Euro 2019.