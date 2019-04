Au cœur des Rouges : les choses sérieuses reprennent

Le prochain rendez-vous du DFCO en Ligue 1, c'est donc face à Rennes ce vendredi à Gaston-Gérard, une équipe qui ne va bien mieux que Dijon en ce moment, même si elle n'a plus à se préoccuper de son maintien.

[PROS]



Le programme de la semaine avec vendredi #DFCOSRFC, dernière répétition générale avant la finale de la Coupe de France : #SRFCPSG

---#AllezRennes - #ToutDonner 🔴⚫ pic.twitter.com/Yf0vZt0Q8G — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 15, 2019

Alors la préparation de cette rencontre, elle se fait à nouveau dans un contexte particulier, entre la déception immense d'avoir laissé passer la victoire vendredi dernier face à Amiens 0-0), et ces cris racistes entendus dans les tribunes lors de cette rencontre. Une enquête est toujours en cours pour savoir ce qui s'est réellement passé.

Merci pour votre accueil toujours au top ! 👌Nos jeunes académiciens sont ravis ! 🤩 https://t.co/MgfhUEIfdE — Racing Besançon (@RB25_Officiel) April 16, 2019

On imagine donc que la présence d'une soixantaine de jeunes hier lors de l'entraînement a été un bol d'oxygène pour les joueurs d'Antoine Kombouaré : 62 stagiaires du Racing Besançon, invités par le club dijonnais au stade des Poussots, et à visiter également le stade Gaston-Gérard.

📽️Le @DFCO_Officiel poursuit sa préparation en vue de la rencontre face à @staderennais vendredi. La séance du jour avait lieu à Gaston-Gérard 🏟️#DFCOSRFCpic.twitter.com/HxP838G8LG — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 16, 2019

Trois joueurs en dédicaces ce mercredi

Le DFCO à la rencontre de son public malgré le contexte, avec cette séance de dédicaces prévue aujourd'hui au DFCO Store. Trois joueurs seront présents : Mehdi Abeid, Julio Tavares, et le dernier venu Sory Kaba. C'est à 17h.

Précisons qu'après ce bol d'air, ce sera la fin de la récré. La séance d'entraînement de demain se fera à huis clos, loin des caméras, pour se plonger véritablement dans le bain de cette 33e journée de championnat. En tout cas une chose est sûre, le club fait corps autour de l'équipe.. Oui dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, tous les membres du club, staff, encadrement, jeunes joueurs, et même les joueuses du DFCO féminin, bref, tout le monde encourage les Dijonnais pour cette fin de saison, pour réussir à obtenir le maintien en Ligue 1 . En plus, y'a une musique de héros derrière, donc ça fait de l'effet.

23-0

Un dernier chiffre pour conclure ? Un chiffre qui nous vient du championnat de Régionale 2 féminine, toujours et encore largement dominé par le DFCO, tellement dominé qu'on a des scores qui ne ressemblent plus à du football. Dernier exemple en date ce weekend avec la victoire dijonnaise face à Château de Joux : 23 buts à 0, ça fait un but toutes les 4 minutes environ.