Au cœur des Rouges : les Dijonnais attendus au tournant à Caen

Lyon, point de départ de la rébellion

Les statistiques le montrent, depuis trois matches, le DFCO a gagné sept points sur neuf possibles.

Le @DFCO_Officiel change de braquet 🚴‍♀️



La bonne passe du club bourguignon arrive au meilleur des moments dans cette lutte pour le maintien ! Retrouvez les meilleures stats de cette 33e journée 📊➡ https://t.co/nwJEJra9Kepic.twitter.com/xfzguWP6Uv — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 22, 2019

Avant ça, il avait gagné cinq point en quatorze matches : le rendement des hommes d'Antoine Kombouaré commence à ressembler à celui d'une formation prête à se maintenir.

Fouad #Chafik dans l'Équipe-Type de la 33e journée de @Ligue1Conforama ! Logique après cet excellent match face au Stade Rennais !#DFCOSRFC#DFCOpic.twitter.com/imVrOMHGWF — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 23, 2019

Aguerd en chef de fil

L'un des buteurs face au Stade rennais, c'est le jeune défenseur marocain Nayef Aguerd, devenu l'un des piliers du système de jeu dijonnais. A 22 ans, l'international fait preuve d'une grande maturité. Avec ce but vendredi, il est sans doute devenu le héros de nombreux jeunes supportrers dijonnais, mais nous on lui a demandé si lui avait une idole.

Caen, terre à prendre

La prochaine étape pour les Dijonnais, c'est ce déplacement à Caen, dimanche à 15h. Face à une équipe normande qui n'a plus gagné à domicile depuis le 18 décembre dernier, mais qui n'aura qu'un seul objectif en tête : nous piquer la place de 18e au classement de cette Ligue 1, cette fameuse place de barragiste. L'espoir est là aussi pour eux, la preuve avec ce message du capitaine cannais Prince Oniangue à l'adresse des supporters : "préparez cette semaine avec la petite voix qui vous dit que les retournements de situations sont existent pour ceux qui les provoquent, il reste cinq matches, c'est l'heure du sprint."

🙏🏾💪🏾⚽️ Je n’aurais pas dis mieux !!! À Dimanche https://t.co/C7IIVGxufO — Samba brice (@samba_brice) April 22, 2019

Donc on est prévenus, les Normands seront chauds comme la braise ce dimanche. Mais l'appel à venir au stade ne vient pas que de Caen, il vient aussi de Dijon, où le kop des Lingon's Boys aussi est chaud les marrons, il propose d'ailleurs à ceux qui le souhaitent de participer au déplacement en Normandie, départ dimanche matin, aller retour pour 60 euros.

Les filles dans le grand bain

Dans le cœur des Rouges, on est aussi à la veille d'une grande fête. Pour la première fois de leur histoire, les joueuses du DFCO féminin vont joueur un match dans l'élite au stade Gaston-Gérard. Ce sera ce mercredi soir face à l'Olympique Lyonnais, la meilleure équipe d'Europe. Une sorte de cerise sur le gâteau après le maintien historique obtenu il y a dix jours en Division 1. C'est à 18h30, la place coûte 6€ par adulte, 3€ pour les moins de 15 ans, donc n'hésitez pas à vous offrir quatre-vingt dix minutes de plaisir, on sait pas si on aura la même chance chez les hommes en fin de saison !Rassure