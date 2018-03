Ce lundi, c'est un peu la journée des droits des footballeuses à Dijon. Elles méritent plus que jamais les lauriers et les honneurs, nos Dijonnaises, victorieuses de Saint-Etienne dimanche après-midi (2-0).

Deux buts très, très importants, inscrits par Marina Josserand et Fatoumata Baldé en deuxième mi-temps. Grâce à ce succès, le DFCO Féminin est ce lundi matin seul en tête de la Division 2, à six petites journées de la fin de la saison. Vous avez compris la suite : tous les voyants sont au verts pour que Dijon atteigne la Division 1 l'an prochain, avec les PSG, les Lyon, les Marseille, comme les hommes en Ligue 1. Et comme les hommes en Ligue 1, les filles ont largement perfectionné leur pilou-pilou de la victoire.

Tu as de la concurrence @BaptisteReynet !! Les filles assurent au pilou-pilou ! Bravo les filles pour cette belle victoire et cette place de leader ! #DFCO#D2F#ASSEDFCOhttps://t.co/EmZBC6Rsxl — Gus21 (@Gus21DFCO) March 18, 2018

Vers des matches féminins à Gaston-Gérard ?

Alors on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça nous promet de très, très belles rencontres féminines à Gaston-Gérard, puisque souvenez-vous, le président du DFCO Olivier Delcourt l'avait annoncé ici même le mois dernier, en cas de montée dans l'élite, les filles auront droit à leurs grandes affiches à Gaston Gérard. Du coup pour une fois on parle plus du DFCO féminin sur les réseaux sociaux.

Un grand bravo aux joueuses du DFCO ! Il y a aussi le foot féminin à Dijon , en route vers la montée 👏👏👏 — François Rebsamen (@frebsamen) March 18, 2018

A commencer par le maire de Dijon François Rebsamen, qui leur envoie "un grand bravo ! Il y a aussi le foot féminin à Dijon" dit-il, "en route vers la montée !". Pareil pour les autres twittos, Lunatic Gameur, Gus ou bien le compte officiel made in DFCO féminin, tous fous de joie de voir les filles s'imposer.

La semaine dernière on met Ophélie Cuynet sur l'affiche du match, elle marque

Aujourd'hui on met Marina Josserand sur l'affiche du match, elle marque



La semaine prochaine on tente le triplé 👀 https://t.co/os43Wngx7J — Made in DFCO Féminin (@MadeinDFCOF) March 18, 2018

Les filles du DFCO reprennent la tête du classement du groupe B en D2 après leur victoire 2-0 contre Saint-Étienne



Bravo les filles encore 6 match on compte sur vous pour l'accession en D1 — Lunatic Gameur (@Scorpion300192) March 18, 2018

Le DFCO féminin qui n'aura pas droit à la trêve internationale puisqu'elles accueilleront Aurillac à domicile dès ce dimanche à 14h.

Deux semaines de repos pour les hommes

Oui parce que chez les hommes, ça y est, c'est la trêve. Bien méritée pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, revenus au courage dans les dernières secondes à Montpellier samedi soir (2-2) pour s'offrir le point du match nul. Un caractère qui fait la force de Dijon depuis le début de la saison, et qui nous sera bien utile pour le prochain match de Ligue 1, ce sera le 31 mars à domicile, face à l'Olympique de Marseille. L'OM qui a un peu mal à la tête après sa défaite à domicile contre Lyon (3-2). DFCO - OM c'est dans deux semaines, mais on a déjà hâte d'y être.