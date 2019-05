Au cœur des Rouges : les joueurs à l'entraînement, même le 1er mai

Les joueurs de foot, ça bosse aussi le 1er mai

Encore heureux, nous direz-vous, vu le boulot qui reste à abattre. En tout cas, pas de jour chômé pour les hommes d'Antoine Kombouaré : ils seront à l'entraînement en ce mercredi 1er mai, au stade des Poussots, quatre jours avant un déplacement crucial sur la pelouse du FC Nantes (15h, dimanche). Le club est en grande difficulté faut-il le rappeler, 19e à quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1, avec des matches compliqués à venir, notamment à Nantes et à Paris. Malgré tout, le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête, l'espoir demeure de pouvoir finir au moins 18e et donc de pouvoir affronter le 3e de ligue 2 pour pouvoir sauver notre peau dans l'élite.

Cet espoir, beaucoup de supporters l'entretiennent : c'est même à cela qu'on reconnaît les vrais supporters, au premier plan desquels on peut mettre le président de l'association Coup d'Pouce, qui aide les enfants malades du cancer. Thierry Thunot a un attachement tout particulier au club, et lui aussi garde espoir.

A noter que le club a finalement décidé de fêter un tout petit peu son anniversaire. Sur son compte Twitter, il annonce un petit jeu pour gagner des places en tribune VIP pour la réception de Strasbourg dans dix jours : pour remercier les supporters pour leurs nombreux messages de bon anniversaire.

🚨🎁 Pour vous remercier de vos messages pour son 21e anniversaire, le DFCO vous permet de remporter vos places VIP pour DFCO – Strasbourg !



On a Valentin Rosier, le défenseur dijonnais blessé depuis deux mois maintenant : il est en mode rééducation, la preuve il poste une photo sur son compte Instagram, tranquillou dans le canapé, avec la manette de Playstation dans les mains, et ce message en anglais s'il vous plaît : "I am who I am", comprenez "je suis qui je suis", donc un mec en short et chaussettes en train de jouer aux jeux vidéos dans son salon.

Postée sur les réseaux sociaux par une certaine Chloé, a priori pas vraiment fan du DFCO mais dont les pensées feront réfléchir jusqu'à chez nous : "Les supporters de clubs moyens aiment leur club, pas pour ce qu'il a été, puisque jamais il ne fût grand, pas non plus dans l'espoir de ce qu'il sera: ils aiment leurs clubs, tout simplement."