Au coeur des Rouges : les joueurs comptent sur le soutien de leurs supporters face à Caen

Pour le match de samedi face à Caen, les joueurs dijonnais espèrent que le public sera aussi motivé que samedi dernier face au PSG.

Qui confond les Ch'tis et les Bourguignons ?

Un utilisateur de Twitter, fan du Losc, s'est visiblement emmêlé les pinceaux , comme le note cette supportrice de Marsannay-la-Côte

Les supporters du @losclive et qui suive @WYN_LOSC dite lui que sa photo de couverture c une photo des supporters du @DFCO_Officiel — Lily (@AurelieLily211) February 10, 2017

Et voilà la photo de couverture de l'étourdi !

On arrive donc à la fin d'une semaine chargée chez les Rouges. Il reste encore un match , celui de demain samedi à domicile et face à Caen. Et c'est encore un match capital puisque Caen est un concurrent direct au maintien.

Samedi dernier les rouges ont été très applaudis par les supporters après le match face au PSG.

L'attaquant Julio Tavares espère que les supporters seront encore au rendez vous demain soir

DFCO - Caen c'est samedi à 20h au stade Gaston Gérard