Au coeur des Rouges - Les mains de Bobby Allain à l'honneur

Dijon, France

Il n'y a pas que pour empêcher les ballons d'entrer dans les cages que le gardien du DFCO Bobby Allain se sert de ses mains. Depuis qu'il est tout petit, ses mains lui servent aussi à parler la langue des signes avec ses parents qui sont tous les deux sourds.

C'est dans une longue interview accordée au journal l'Equipe que le joueur se confie sur ce "super pouvoir". Grâce à sa maman Ecossaise et à son papa Français, Bobby Allain signe donc dans les deux langues. Si bien que jusqu'à l'âge de 5 ans, il a très peu utilisé sa voix.

Il raconte comment la langue des signes lui permet de communiquer avec ses parents pendant les matches : "À Dijon, quand ils sont dans la loge familiale, je peux savoir s'ils sont contents ou pas, par des signes. Les gens doivent se dire : il est bizarre, il fait plein de gestes." Il explique aussi que grâce à son père, footballeur lui aussi, il a développé son sens de la vision et de l'anticipation sur le terrain.

Et s'il parlait facilement de cette particularité avec ses collègues il y a quelques temps, il a changé de position : "Ils le découvrent par eux-mêmes, d'autres, comme Naïm (Sliti, avec qui il a joué au Red Star), le savent depuis longtemps et informent les collègues. _Au début, ils ne savent pas comment se comporter_. L'autre jour, Valentin Rosier a vu mon père et il m'a dit : "Mais il entend ! Il parle normalement !"(rires)"