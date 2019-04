DFCO - Au cœur des Rouges : les montagnes russes d'Enzo Loiodice

Il aura tout connu cette saison : les premières apparitions en Ligue 1, le statut de titulaire presque indiscutable, et désormais les matches avec la réserve du DFCO. A 18 ans, Enzo Loiodice apprend le métier, avec ses hauts et ses bas.

C'est un pur produit du centre de formation dijonnais, un jeune homme à la tête bien pleine, en prime. C'est Olivier Dall'Oglio qui l'avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison. Jusqu'au mois de décembre, il était titulaire quasi indiscutable dans l'effectif du DFCO, on a d'ailleurs souvent mis en avant, ici même, ses qualités techniques et sa vision du jeu malgré son jeune âge.

💬 Alphonse sur Kombouaré : « Ce qui lui importe, ce sont les matches »



💬 Kombouaré sur Loiodice : « Il faisait de mauvais entraînements » pic.twitter.com/xpafJDF5Nk — Le Dijon Show (@LeDijonShow) April 3, 2019

Mais ça, c'était avant. Parce que depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré à la tête de l'équipe, Enzo ne fait plus partie des plans. Au pire, il joue avec l'équipe réserve. Au mieux, il fait partie du groupe convoqué les jours de match, mais reste remplaçant. C'était le cas dimanche face à Nice.

Ne vous inquiétez pas , j'ai convoqué cette racaille de Loiodice juste pour tenir les glaciaires , c'est l'homme parfait pour cette tâche ! https://t.co/KGsqtmhOi8 — Antoine Kon-Bouaré (@TheBestKanak) March 30, 2019

Certes, Enzo Loiodice est jeune, il a le temps de s'imposer au sein du club, ce n'est pas la question. La question que posent les supporters dijonnais, c'est pourquoi se priver de son talent, quand d'autres éprouvent des difficultés à être au niveau ? Il y en a même un qui a créé un faux profil Twitter d'Antoine Kombouaré, dans lequel on peut lire ce post, humoristique je le précise, de dimanche dernier. "Ne vous inquiétez pas, j'ai convoqué cette racaille de Loiodice juste pour tenir les glaciaires, c'est l'homme parfait pour cette tâche !"

Fred Sammaritano suspendu à Lyon

De son côté, Fred Sammaritano en sait plus sur sa sanction pour les prochains matches. Le milieu de terrain dijonnais expulsé après deux cartons jaunes dimanche dernier face à Nice manquera un seul match, et pas des moindres : ce sera le déplacement de ce weekend à Lyon. En revanche le préparateur physique Michel Dufour en prend pour trois matches, pour contestation, suite justement à l'exclusion de Fred Sammaritano.

Après son expulsion face à Nice, Fred @Sammaritano02 écope d'un seul match de suspension. Il manquera le déplacement à Lyon samedi.



3 matchs de suspension à l'encontre de Michel Dufour (contestation) #DFCOpic.twitter.com/yB6eKMyWSu — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 3, 2019

Place aux familles pour la fin de saison à Gaston-Gérard

D'autres choses à signaler dans la vie du club ? On a d'abord cette offre spéciale vacances de Pâques à Gaston-Gérard. Pour les prochaines rencontres face à Amiens et Rennes, le DFCO propose des places à 5 petits euros pour les moins de 12 ans, histoire de pouvoir venir en famille au stade. C'est plutôt cool.

Pour les matchs #DFCO - Amiens (13 avril / 20h00) et DFCO - Rennes (20 avril / 20h00), venez à Gaston-Gérard en famille !



Profitez de notre offre spéciale Vacances de Pâques : 5€ pour les - de 12 ans !



+ d'infos ➡️ https://t.co/Hxsj33mnfCpic.twitter.com/jxim2ezI6A — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 3, 2019

Et puis il y aura un concours aussi pour remporter la toute nouvelle version du jeu de société le plus vendu au monde. Ca commence par Mono, ça finit par Poly, une version spéciale Dijon où vous pouvez investir dans le stade Gaston-Gérard justement. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive dans la vraie vie.