Au cœur des Rouges : les Parisiens ont peur avant le choc contre le DFCO

On reste plongés dans notre match de l'année entre le DFCO et le PSG à Gaston-Gérard. Match à suivre sur francebleu.fr dès 17h ce samedi. Un match qui fait peur aux Parisiens, selon le président dijonnais Olivier Delcourt.

Olivier Delcourt était l'invité de nos confrères de SFR Sport ce lundi. Invité aussi et évidemment à s'exprimer sur le cas du Paris-Saint-Germain, de ses stars aux salaires indécents, il s'est montré assez magnanime, voire même dithyrambique à l'égard du club parisien : il évoque même une fierté pour le championnat de Ligue 1 de compter dans ses rangs une telle équipe, capable de gagner la Ligue des champions.

Enfin des dirigeants qui ne sont pas aigris et jaloux comme @JM_Aulas — psg75 (@dodoav75) October 9, 2017

Les stars du PSG ont peur de venir à Dijon, d'après ce que j'entends

Bon mais se montrer beau joueur comme le fait Olivier Delcourt, cela n'empêche pas de se montrer aussi un peu taquin. Du coup, à la question "est-ce que vous craignez d'avoir quelques problèmes avec la venue des stars parisiennes, Neymar, Mbappé, Verratti ?", le président répond ceci que ces derniers ne seront peut-être pas là samedi, parce qu'ils ont un peu peur.

📢💬 "Les stars du #PSG ont peur de venir à Dijon, d'après ce que j'entends" 😬😅 Le message du président de @DFCO_Officiel ⬇️ #BreakingFootpic.twitter.com/pqqMJv12Nk — SFR Sport (@SFR_Sport) October 9, 2017

Le PSG va faire tourner

Ce qu'il veut dire Olivier Delcourt, c'est que l'entraîneur parisien Unai Emery pourrait bien décider de faire tourner son effectif à Dijon, et donc laisser au repos quelques uns de ses meilleurs joueurs. C'est aussi l'info de notre journaliste Bruno Salomon à France Bleu Paris, qui nuance quand même l'information. Les remplaçants parisiens ont tout de même quelques arguments à faire valoir.

Reynet, porte ouverte au départ

Le gardien de buts dijonnais Baptiste Reynet lui, sera bien là ce samedi, mais sans doute pas la saison prochaine. Toujours dans la même interview, Olivier Delcourt le confirme, s'il a réussi à faire rester notre Baptiste national cette année, il lui a offert un bon de sortie pour juin prochain. On se souvient que des discussions très avancées avec Montpellier avaient fini par avorter cet été lors du mercato.

