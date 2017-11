Au cœur des Rouges : le DFCO, un club ancré dans son territoire

Le magazine France Football consacre une pleine page au DFCO cette semaine, et plus particulièrement à la stratégie financière du club dijonnais, assez différente des autres clubs de l'élite.

Vous l'avez sans doute remarqué, si ce n'est pas le cas vous ferez attention la prochaine fois : rien que sur le maillot, le short, et les chaussettes de nos joueurs, apparaissent une quinzaine de partenaires du DFCO. Toutes ces marques, ce n'est pas facile à porter, forcément, mais ce sont elles qui font vivre le club. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces noms sont souvent des noms côte-d'oriens. En aidant le DFCO, ces sociétés locales se font de la pub, c'est sûr, mais elles participent aussi au développement de notre territoire qu'est la Côte-d'or.

Article de @francefootball sur la stratégie commerciale du #DFCO qui mise sur une fidélité commune avec les acteurs locaux !



Nous en profitons pour remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien !#Dijon@Ligue1Conforamapic.twitter.com/WmwXnhKtuO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 21, 2017

Stabilité financière, et ancrage local

La deuxième spécificité dijonnaise, elle tient à la fidélité de ces partenaires. Pour certains, ça fait dix, voire quinze ans qu'ils sont là, en soutien financier. Ils ont accompagné le club depuis le début, jusqu'à la montée en Ligue 1 il y a deux ans. Et lorsqu'il a fallu mettre la main à la poche pour augmenter le budget, ils étaient là aussi. Le président Olivier Delcourt révèle dans l'article que depuis la Ligue 2, le DFCO a doublé son enveloppe, de trois à six millions d'euros, et le nombre de partenaires qui sont aujourd'hui au total environ 300. Une stratégie gagnante jusque là pour l'encadrement et le coach Olivier Dall'Oglio.

Stabilité aussi grâce à Olivier Dall'Oglio

Ça y est il a passé la barre des 2.000 jours passés à la tête de l'équipe. Nos confrères du Bien Public lui consacrent une double page ce matin, dans laquelle le Gardois d'origine évoque son bonheur d'être aux commandes du DFCO, avec les risques de désillusion liées au métier. On y apprend aussi que le coach vit dans un appartement à Dijon, qu'il fait du sport tous les jours, qu'il regarde le foot à la télé tout le temps, et qu'il s'est mis à l'hypnose...

Joyeux "anniversaire" à Olivier Dall'Oglio, « un pari risqué » sur le banc du @DFCO_Officiel depuis 2 000 jours !https://t.co/xRblg3sB6Hpic.twitter.com/rbAQICj7au — Le Bien Public (@Lebienpublic) November 22, 2017

La musique, petit rituel d'avant-match pour Benjamin Jeannot

L'attaquant auteur d'un but exceptionnel face au PSG il y a quelques semaines avait sans doute répété quelques gestes, quelques rituels superstitieux avant le match. Mais lesquels ? Il répond au micro France Bleu Bourgogne de Soizic Bour.

Benjamin Jeannot écoute du rap avant les matches Copier

PNL, groupe de rap français très, très apprécié de Benjamin Jeannot et des jeunes en général. ON vous laisse tester cette chanson "jusqu'au dernier gramme", mais on vous prévient : elle parle beaucoup plus de trafic de drogue que de football.