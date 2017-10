Au cœur des Rouges : les supporters du DFCO, les plus sympas de la Ligue 1 ?

Une centaine de supporters dijonnais ont fait le déplacement jusqu'à Metz samedi soir pour assister à la victoire du DFCO (2-1). Mais qu'il y ait victoire ou défaite, l'ambiance est toujours bon enfant avec ces fans-là.

Le retour pilou-pilou dijonnais, enfin !

Le fameux cri de guerre de la victoire adopté par nos Dijonnais. On ne l'a pas entendu beaucoup depuis le début de la saison, forcément samedi soir à Metz le DFCO a obtenu sa deuxième victoire seulement en dix rencontres. On vous laisse donc apprécier ce moment de joie et de communion dans le vestiaire après ce succès. Le gardien de but Baptiste Reynet est toujours à la baguette, et on ne comprend toujours pas trop ce qu'il raconte.

Fans dijonnais, fans sympas

Pour assister à cette première victoire dijonnaise à l'extérieur, plus d'une centaine de supporters ont fait le déplacement juqu'au stade Saint-Symphorien de Metz. Notre reporter Lila Lefevbre était aussi de la partie, et elle a passé un vrai bon moment avec les Téméraires et Lingon's Boys. Rien à voir avec les Ultras marseillais, lyonnais ou parisiens, chez nous ça reste toujours très bon enfant ! Même Abel l'un des stadiers qui les accompagne régulièrement en déplacement, a fini par danser avec eux. Alors, les Dijonnais sont-ils les supporters les plus sympas de la Ligue 1 Abel ?

Pour le stadier Abel, les fans dijonnais sont les plus cools de la Ligue 1 Copier

Se remettre tout de suite en mode compétition

Bon mais il va falloir se remettre la tête à l'endroit très vite quand même, ne pas s'enflammer surtout. Dès ce mercredi soir à Gaston-Gérard (21h05), Dijon affronte en effet le Stade Rennais en 16e de finale, une équipe que l'on a déjà rencontrée en championnat au mois d'août pour un match nul arraché dans les dernières minutes (2-2).

Christian Gourcuff l'entraîneur breton ne s'y trompe donc pas. Hier en Conférence de presse il a loué le jeu dijonnais. "Jouer à Dijon", dit-il, "c’est pas un cadeau. Le DFCO pratique un jeu de meilleure qualité que beaucoup d'équipes".

[#ConfSRFC] Ch.#Gourcuff : « Jouer à Dijon n’est pas un cadeau. Le #DFCO pratique un jeu de meilleure qualité que beaucoup d'équipes » — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 23, 2017

Déplacement d'autant plus périlleux pour le technicien qu'il va devoir faire avec de nombreux absents. Au moins six Rennais sont indisponibles ou incertains pour cette rencontre. On verra ce mardi matin avec Olivier Dall'Oglio ce qu'il en est, mais côté DFCO a priori il y aura plus de choix pour remanier l'équipe et faire souffler les cadres.

[#ConfSRFC] C.#Gourcuff : « Prcic et Bourigeaud seront absents mercredi. On est optimiste quant à leur participation samedi pour #MHSCSRFC » — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 23, 2017