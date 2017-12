Quand le DFCO offre du rêve et du bonheur à ses supporters

Sur les réseaux sociaux, tout le monde a tendance à s'enflammer un peu.

Et les gars vous pensez un peu à notre vie de famille avec la #LDC la saison prochaine ? Samedi : chérie je pars au stade , mardi : chérie je pars au stade , samedi : chérie je repars au stade ! Lol — Pep Gare toi là (@Blaugaga) December 17, 2017

On a par exemple un supporter dijonnais qui interpelle le club toujours sur Twitter . "Dites donc, les gars, vous pensez un peu à notre vie de famille avec la Ligue des Champions la saison prochaine ?" Et il imagine déjà son programme en 2018 / 2019 - "Samedi : chérie je pars au stade , mardi : chérie je pars au stade , samedi : chérie je repars au stade !".

💥💣💥💣 un public de divorcés la saison prochaine 😂😂 https://t.co/qB2SpDqpZ1 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 17, 2017

Réponse du DFCO : Eh oui, ce sera "un public de divorcés la saison prochaine ".

Meilleur classement du dfco de l'histoire ! — Yann Courtet (@Vingte) December 17, 2017

Souvenirs, souvenirs...

Et cette 9e place au classement, elle ravive aussi des souvenirs chez les supporters. On a aussi Thomas qui partage une photo d'un vieux billet pour le match DFCO-Guingamp saison 2005/2006, et qui dit : j'ai connu la Ligue 2 et les places à 1€ à Gaston-Gérard, et aujourd’hui on est neuvième de Ligue 1.

RT si t’as connu la Ligue 2 et les places à 1€ à Gaston-Gérard et qu’aujourd’hui t’es 8ème de Ligue 1. pic.twitter.com/cvdo6yUlb0 — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) December 17, 2017

Moi, j'ai connu la merguez/frites (celles qui sont servies dans des boites en plastiques et pleines d'huile) à 10 francs en sortie d'un 32eme de finale de CDF contre Bastia en 1999. Bastia était en D1, Dijon en CFA. Aujourd'hui, c'est l'inverse. — Harryterri (@Harryterri) December 17, 2017

De vieux souvenirs partagés par Harry : moi, j'ai connu dit-il "la merguez/frites (celles qui sont servies dans des boites en plastiques et pleines d'huile) à 10 francs en sortie d'un 32eme de finale de CDF contre Bastia en 1999. Bastia était en D1, Dijon en CFA. Aujourd'hui, c'est l'inverse."

J'aime une vidéo @YouTube : "Le chant de la victoire après DFCO - Lille !" à l'adresse https://t.co/12hPn4QmL6. — zaid (@zaidou21260) December 17, 2017

Et si les fans en redemandent, les joueurs aussi. A l'image de notre gardien de but Baptiste Reynet, toujous sur Twitter. "Finalement, on a l'air de s'y plaire dans cette première partie de tableau, pourvu que ça dure", conclut-il.

Oh oui on s'y plaît très bien !!! Et si on grimpait encore un peu pour voir ??!! 📈🔝 https://t.co/fELhzalvvL — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 17, 2017

C'est un peu l'avis de son coéquipier du milieu de terrain Frédéric Sammaritano.

Frédéric Sammaritano veut se maintenir en Ligue 1, et plus si affinités

Les temps changent, c'est vraiment très beau ce qu'est en train de faire le DFCO. Et les fans en redemandent, le prochain rendez-vous et le dernier de l'année c'est dès mercredi pour nos petits rouges : une victoire à Angers, et Dijon passerait les vacances tout là-haut au classement.