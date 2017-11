Au cœur des Rouges : les supporters sont en colère

Dans un communiqué rendu public ce lundi, des groupes de supporters d'une trentaine de clubs pros préviennent : le weekend prochain, ils nous préparent des actions "revendicatives". Et parmi ces groupes, figure le groupe dijonnais des Lingon's Boys

D'après le texte, ces fans n'en peuvent plus de la répression disproportionnée qui entrave de plus en plus leur passion du football : "supporters caricaturés par les pouvoirs publics", "restrictions" voire "interdictions administratives de stade" qui se multiplient, le tout au risque d'aseptiser l'ambiance dans les stades de foot français. Ils prévoient donc des actions "revendicatives et concertées" dans les tribunes vendredi, samedi et dimanche prochain.

Les ULTRAS du championnat de France (dont les Lingon’s Boys) comptent bien se faire entendre le week-end prochain !

Lingon's Boys, en guerre contre l'interdiction des fumigènes

Le communiqué soulève un dernier point de friction avec les autorités : l'usage des fameux fumigènes dans les tribunes, pratique festive depuis les années 70, mais désormais très lourdement sanctionnés avec des amendes, voire même des matches à huis clos, c'est-à-dire sans aucun supporters, histoire de dissuader tout le monde de les utiliser.

Or souvenez-vous face à Strasbourg, nos amis des Lingon's Boys se sont fait taper sur les doigts par le club lui-même pour avoir craqué quelques fumigènes, avec menaces d'interdiction des tifosis, etc. Ils avaient même respecté un silence total lors de la première mi-temps du match face au PSG pour dénoncer cette réaction jugée excessive. Voilà sans doute pourquoi ils font partie des signataires de ce texte. Rendez-vous donc samedi soir, à Gaston-Gérard face à Toulouse pour savoir de quelles actions on parle.

Valentin Rosier et sa voiturette de golf

On passe à quelque chose de beaucoup plus léger : vous vous demandez peut-être ce que font les jeunes footballeurs en dehors du foot, s'ils sont tout sages à manger des pâtes toute la semaine ou bien s'ils sortent un peu pour se détendre. Bon, eh bien évidemment, ce ne sont pas des moines, ils s'amusent, et ils en ont bien le droit eux aussi. En plus ça donne des petites histoires comme celles de Valentin Rosier, l'un des minots du groupe, il a 21 ans et une belle histoire de voiturette de golf à vous raconter.

Un dernier mot concernant le planning du groupe avant le match face à Toulouse. Entraînement tous les jours au stade des Poussots jusqu'à vendredi inclus, et ce mardi double ration, entrainement aussi à 16h. On rappelle que nos petits Rouges visent la première partie de tableau en cas de victoire.